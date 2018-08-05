Названы продукты, которые категорически не рекомендуется мыть

Фото: Продукты (РБК-Украина

Мытье этих продуктов способствует распространению микробов на поверхности рядом с мойкой

Эксперты рассказали, какие продукты питания категорически не рекомендуется мыть перед приготовлением или употреблением в пищу. Об этом сообщает сайт "health info", который в свою очередь делает отсылку на "Медикфорум".

Так, квалифицированные инфекционисты, говорят, что не стоит мыть перед готовкой мясо птиц, а также рыбу. Они поясняют, что мытье этих продуктов, не смывает вредные бактерии, а наоборот способствует их распространению на близлежащих к мойке поверхностях – столешнице, раковине, посуде.

При этом возрастает во много раз риск заработать кишечную инфекцию, в то время как при использовании немытых частей тушек никакой опасности в себе не таит – термообработка убивает патогенные организмы.

Отмечается, что по этой же самой причине не рекомендуется мыть и мясо. К тому же лишняя влага может помешать нормальной готовке (например при жарке).

Так же нет необходимости мыть готовые салатные смеси из герметичных упаковок. Такая зелень поступает в магазины уже обработанной и промытой, а повторная мойка лишь уберет сок из зелени и уж точно не добавит свежести.

Другим продуктом, который не выносит длительного контакта с водой, являются грибы. Они хорошо абсорбируют влагу, о чем профессиональным поварам хорошо известно. Поэтому они просто протирают грибы влажным бумажным полотенцем и сразу после этого кладут на сковороду.

Что касается мытья яиц, эксперты дают такой совет: если и мыть куриные яйца, то только непосредственно перед приготовлением, - но не перед тем, как помещать их на хранение в холодильнике. В противном случае с яиц окажется стерт защитный слой, и они быстро испортятся. В некоторых случаях рекомендуется просто снимать верхний защитный слой грибов

Не рекомендуют также мыть и макароные изделия после варки. Это связано с тем, что при варении в них убиваются все микробы.

Кстати, эксперты рассказали о том, как можно похудеть без диет, а еще они сообщили о том, как погода скажется на продуктах питания.

Стоит обратить внимание, что большинство продуктов рекомендуется мыть, поскольку в Украине обнаружена опасная инфекция.

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