Шокирующие результаты: журналисты рассказали, из чего делают украинскую колбасу

Хорошая колбаса должна стоить не меньше 150 гривен за килограмм

Все украинцы хорошо знают такой продукт как колбаса. Любовь к ней прививали еще в СССР. Тогда она считалась хорошим и диетическим продуктом. Осталось ли в колбасе мясо, и нужен ли этот продукт питания в рационе, выяснили журналисты. Об этом рассказали в сюжете "Сегодня".

Видео: Украинскую колбасу проверили журналисты (YouTube/Сегодня)

Результаты эксперимента откровенно шокировали. В одном из магазинов журналисты выбрали колбасу с европейским названием и украинской ценой - 92 гривны за килограмм. Но настоящая вареная – согласно госстандарту – должна быть из говядины и свинины. А этот экземпляр произведен из мяса птицы. Экспертизу провели в лаборатории. Основным ингридентом оказалась мякоть птицы.

Далее журналисты побывали на одном из заводов, производящим этот "чудо-продукт". Но мяса тут обнаружено не было, одни свинные шкуры. Как оказалось, в колбасу кладут массу химических добавок, стали добавлять больше воды. Эксперт уверяет, что хороший мясной продукт должен стоить не менее 150 гривен за килограмм.

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