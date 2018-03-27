Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Шокирующие результаты: журналисты рассказали, из чего делают украинскую колбасу

STYLERЕда        27.03.2018 - 10:22
Фото: Колбаса в магазине (demkristo - LiveJournal)
Фото: Колбаса в магазине (demkristo - LiveJournal)

Хорошая колбаса должна стоить не меньше 150 гривен за килограмм

Все украинцы хорошо знают такой продукт как колбаса. Любовь к ней прививали еще в СССР. Тогда она считалась хорошим и диетическим продуктом. Осталось ли в колбасе мясо, и нужен ли этот продукт питания в рационе, выяснили журналисты. Об этом рассказали в сюжете "Сегодня".

Видео: Украинскую колбасу проверили журналисты (YouTube/Сегодня)

Результаты эксперимента откровенно шокировали. В одном из магазинов журналисты выбрали колбасу с европейским названием и украинской ценой - 92 гривны за килограмм. Но настоящая вареная – согласно госстандарту – должна быть из говядины и свинины. А этот экземпляр произведен из мяса птицы.  Экспертизу провели в лаборатории. Основным ингридентом оказалась мякоть птицы.

Далее журналисты побывали на одном из заводов, производящим этот "чудо-продукт". Но мяса тут обнаружено не было, одни свинные шкуры. Как оказалось, в колбасу кладут массу химических добавок, стали добавлять больше воды. Эксперт уверяет, что хороший мясной продукт должен стоить не менее 150 гривен за килограмм.

Как ранее сообщалось, в сети рассказали, на сколько подорожала пасхальная корзина в 2018 году.

Что вы до сих пор не знали о еде?(video.rbc.ua)

"С сюрпризом": В оккупированный Крым привезли российскую колбасу с насекомыми
Теги: колбаса
Историк из РФ объяснил, чем украинский язык превосходит русский
"Наши дети горели, а мы просто наблюдали": родственники погибших рассказали о пожаре в Кемерово
В Киеве сотрудник патрульной полиции оригинально наказал нарушителей ПДД (видео)
Пожар в Кемерово: в Киеве под посольство России принесли цветы и игрушки (фото)
On Top