Убивает раковые клетки: ученые назвали алкоголь, спасающий от онкологии

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Полезное вещество, найденное в этом напитке, не только уничтожит развивающиеся раковые клетки, также оно есть и в некоторых ягодах

Одно из последних исследований ученых из Ракового центра Университета Колорадо показало, что употребление красного вина предотвращает развитие раковых клеток в организме, что существенно понижает шансы на онкологические заболевания. Об этом сообщается на портале "facenews".

Дело в том, что красное вино, как и кожура винограда, содержит в себе особое вещество – фитоалексин "ресвератрол". Также это вещество встречается и в клюкве, малине или арахисе, однако эти продукты менее полезны в профилактике от онкологических заболеваний.

Роберт Склафани, один из ведущих специалистов данного исследования, рассказал, что фитоалексин отлично работает в паре с алкоголем, который предварительно повреждает раковые клетки. "Ресвератрол выбирает наиболее поврежденные клетки – те, что с наибольшей степенью вероятности вызовут рак, - а затем убивает их. Таким образом, он уменьшает степень возможности заболеть раком", – пояснил ученый.

Кстати, ученые уже не в первый раз радуют любителей спиртных напитков. Ранее они сообщили, что полный отказ от алкоголя повышает риск развития старческого слабоумия.

А тем, кто следит за здоровьем, нужно так же наблюдать за тем, что употреблять в пищу. Кстати, мы раньше писали о том, какие сезонные овощи и фрукты лучше всего покупать в августе, а еще диетолог написала, какой из овощей можно есть сколько угодно.

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