Врач объяснила, как фальсификация тестов на COVID-19 вредит пациентам

Только с 13 по 19 декабря правоохранители открыли 85 уголовных производств по фактам подделка сертификатов и тестов на COVID-19. Для изготовления фальсифицированных ПЦР-тестов мошенники часто используют поддельные бланки известных украинских лабораторий. Кроме того, что такие действия нарушают целый ряд законодательных статей, они несут риски и для общественного здоровья.

"Фальсификация тестов на COVID-19 вредит как самому пациенту, так и тем, кто его окружает. Новая коронавирусная инфекция - коварная и опасная болезнь. Вы можете не подозревать, что являетесь носителем вируса, и подвергать опасности заражение окружающих. Опасным COVID-19 является и потому, что может очень быстро прогрессировать от легкой формы до реанимационного состояния. Поэтому своевременная диагностика очень важна для снижения риска серьезных проблем со здоровьем", - говорит врач.

По ее словам, лаборатория "ИНВИТРО" гарантирует точность такой диагностики. Ведь для выявления возбудителя COVID-19 вируса SARS-CoV-2 компания использует оригинальные сертифицированные тест-системы от ведущих брендов, в частности мирового лидера в диагностике инфекционных заболеваний компании Abbott (США).

"Перед отправкой пациенту, все результаты анализов проходят двойной контроль - медицинский и технологический. Так мы можем гарантировать достоверность результатов лабораторных исследований. Справка ИНВИТРО о результатах тестирования содержит специальный QR-код со ссылкой на личный кабинет пациента на сайте, а также подпись и печать лаборатории, подтверждающие подлинность документа. Так мы защищаем результаты медицинских анализов от подделок. Кроме того, по потребности пациента, лаборатория ИНВИТРО может передать данные о COVID-тестирования в приложение "Дій вдома" - для отмены самоизоляции тем, кто приехал из-за рубежа", - добавляет она.

В то же время использование поддельных справок о COVID-тестировании может дорого стоить не только вашему здоровью, отмечает эксперт. Ведь штрафы грозят как тем, кто изготавливает фальсификаты, так и тем, кто ими пользуется. Пациенту поддельный тест может обойтись в сумму от 17 до 34 тыс. грн.

В лаборатории "ИНВИТРО" до 15 января 2022 г. на диагностику COVID-19, как и на все медицинские анализы, действует 20%-ная скидка: выявление РНК коронавирус SARS-CoV-2 методом ПЦР стоит всего 640 грн, а экспресс-тест на антиген коронавирус SARS CoV-2 - лишь 360 грн (взятие биоматериала - 25 грн).

Также за 360 грн пациенты ИНВИТРО до 15 января смогут проверить и иммунную защиту после болезни или после вакцинации от COVID-19, сделав тест на количественное определение уровня антител IgG к спаечному S-белка коронавирус SARS-CoV-2.