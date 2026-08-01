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Головна Здорове життя Прихована загроза в супермаркеті: чому ніколи не варто купувати це м'ясо
Здорове життя 01 серпня 2026 · 09:10

Прихована загроза в супермаркеті: чому ніколи не варто купувати це м'ясо

Що насправді приховує густий маринад у відерцях
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Прихована загроза в супермаркеті: чому ніколи не варто купувати це м'ясо

Яке м'ясо з магазину краще не купувати (фото: Getty Images)

Чимало людей, якы хочуть зекономити час на приготуванні шашлику, купують його замаринованим в магазині.

Чому це велика помилка - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Небезпечна ілюзія економії часу

Купівля готового замаринованого м'яса здається ідеальним рішенням для швидкого пікніка. Споживачі радіють можливості не витрачати час на нарізання та підготовку продукту. Проте за такою зручністю часто ховається величезна небезпека для здоров'я всієї родини.

Експерти з харчової безпеки наполегливо радять оминати яскраві пластикові відерця з готовим шашликом чи крильцями.

Маскування зіпсованого товару

Густий соус та велика кількість спецій є найкращим способом приховати ознаки псування. Недобросовісні магазини часто використовують для маринування м'ясо, термін придатності якого добігає кінця або вже закінчився.

Рясне додавання оцту, перцю та штучних ароматизаторів ідеально перебиває кислий запах та приховує змінений колір волокон. Під час смаження на вогні ці недоліки стають абсолютно непомітними.

Токсичний склад магазинних маринадів

Окрім сумнівної свіжості основного інгредієнта варто звертати увагу на сам розсіл. Виробники масового продукту рідко використовують якісні спеції чи натуральні олії. Зазвичай суміш складається з дешевих консервантів, підсилювачів смаку та величезної кількості солі. Такий хімічний коктейль сильно подразнює шлунок та перевантажує печінку.

Найкращим рішенням завжди залишається самостійна підготовка продуктів. Свіжий шматок якісної свинини чи курки гарантує безпеку вашої страви.

Якщо часу зовсім обмаль, варто звертатися лише до перевірених спеціалізованих м'ясних крамниць. Там можна попросити замаринувати обраний вами свіжий шматок прямо на ваших очах. Це єдина гарантія того, що вихідні пройдуть без шкоди для організму.

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Теги: Здорове харчування М'ясо Здоров'я
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