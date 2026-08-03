Вода не завжди рятує: що потрібно пити та їсти у найспекотніші дні

Як пережити аномальну спеку, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис дієтолога Оксани Скиталінської.

Глобальна загроза для здоров'я

Спека стала не просто тимчасовим дискомфортом, а справжнім викликом для всього людства. Згідно з останнім звітом The Lancet Countdown, екстремально високі температури щохвилини забирають одне людське життя у світі. В умовах стрімкого потепління прості заходи захисту перетворюються на питання елементарного виживання.

Коли стовпчик термометра невблаганно повзе вгору, наш організм починає працювати на межі своїх можливостей. Головним механізмом порятунку від перегріву є виділення поту.

Проте разом із рясним потовиділенням ми втрачаємо не лише життєво необхідну вологу, але й критично важливі мінерали. Йдеться насамперед про калій та натрій, які лікарі називають електролітами.

Саме вони відповідають за безперебійну роботу нашого серця, правильне функціонування нервової системи та підтримку здорового водного балансу в усіх клітинах тіла. Заповнення цих втрат є першочерговим завданням для кожної людини.

Правильна гідратація та відновлення

Багато людей помилково вважають, що для втамування спраги достатньо випити звичайну крижану воду, але насправді цього замало. Якщо ви сильно пітнієте під час роботи на вулиці чи пересування містом, звичайна вода не зможе повністю відновити сольовий баланс.

Медики наполегливо рекомендують додавати до раціону лікувальну мінеральну воду або спеціальні аптечні розчини для регідратації. Навіть невеликий шматочок солоної їжі допоможе швидко компенсувати небезпечні втрати натрію.

Головним індикатором нестачі рідини є колір сечі. Світлий солом'яний відтінок свідчить про норму, тоді як темніший колір є дуже тривожним сигналом про зневоднення.

Чудовим варіантом для охолодження зсередини стане слабко заварений зелений чай. Шанувальникам кави слід бути особливо обережними і завжди випивати додаткову велику склянку води після кожної порції улюбленого напою. Категорично заборонено втамовувати спрагу солодкими газованими напоями.

Велика кількість цукру лише посилює бажання пити, а корисних мінералів такі популярні напої майже не містять.

Літній раціон для легкого перетравлення

Те, що ми їмо у спекотні дні, безпосередньо впливає на нашу здатність переносити високі температури повітря. Важка та надто жирна їжа змушує організм витрачати колосальну кількість енергії на її розщеплення та перетравлення.

Цей фізіологічний процес супроводжується додатковим виділенням тепла зсередини, що ще більше погіршує загальне самопочуття. Тому м'ясні страви краще відкласти на пізній вечір, коли сонце вже повністю сховається за горизонт.

Вдень варто віддати перевагу продуктам, які надзвичайно багаті на калій. Додайте до свого щоденного меню свіжі помідори, хрустку селеру, різноманітну листову зелень, стигле авокадо, солодкі ківі, соковиті абрикоси, диню та бобові культури.

Ідеальним вибором стануть холодні супи на кшталт іспанського гаспачо, традиційного буряківника або легкої окрошки на сироватці. Цікавим є той факт, що м'ята та різноманітні продукти з ментолом не знижують реальну температуру тіла, але вони надзвичайно ефективно активують наші холодові рецептори, створюючи дуже приємне відчуття свіжості та прохолоди.

Безпека на сонці та зовнішнє охолодження

Окрім правильного харчування та пиття, необхідно створити максимально комфортні умови для свого тіла ззовні. Найпростіше правило полягає в абсолютному уникненні прямих сонячних променів у період найбільшого теплового навантаження з одинадцятої ранку до п'ятої години вечора.

Якщо вам все ж доводиться терміново виходити на вулицю, обирайте виключно світлий та дуже вільний одяг з натуральної тонкої бавовни. Ніколи не забувайте про капелюх або скористайтеся звичайною парасолею від сонця, яка здатна значно зменшити нагрівання вашого тіла.

Протягом усього дня намагайтеся постійно зволожувати свою шкіру. Обприскуйте обличчя, шию та руки водою з пульверизатора або прикладайте вологу чисту хустинку до потилиці. Мозок людини є надзвичайно чутливим до перегрівання, тому своєчасне охолодження шиї є критично важливим кроком.

Вдома регулярно приймайте прохолодний душ, але суворо уникайте крижаної води. Занадто холодний струмінь неодмінно викликає різкий спазм кровоносних судин, що парадоксальним чином зменшує віддачу тепла і заважає організму нормально охолодитися.

Зрештою, намагайтеся якомога краще висипатися вночі, адже повноцінний здоровий сон робить наші природні механізми терморегуляції набагато сильнішими та ефективнішими.