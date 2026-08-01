UA / RU
rbc.ua
Останні новини
14:37 Люди
Працівники "секондів" розкрили головний секрет: ось що роблять з речами під час завозу
13:58 Смачно
"Мохіто" в банці на зиму: геніальний рецепт освіжаючого компоту з агрусу
13:15 Люди
Скандали з Топольським і роман з зіркою "Голосу": як живе фіналістка "Холостяка" Лозовицька
12:54 Смачно
Трендова кукурудза, яку тепер просить вся родина: зберігайте рецепт
12:27 Люди
Дивовижне повернення: як загублена кішка повернулася через 10 років додому
12:00 Гороскопи
Коридор затемнень і Венера у Терезах: астролог назвала найкращі та найскладніші дні тижня
11:23 Корисне
Сезон павуків наближається: копійчаний засіб назавжди відлякає їх від квартири
10:53 Гороскопи
До чого сниться вагітність: 7 цікавих значень, які точно вас здивують
10:27 Корисне
Головна помилка туристів: це не можна робити з валізами, інакше вони точно загубляться
09:35 Гороскопи
Жіночі українські імена, які притягують щастя і захищають від невдач: шукайте своє
Всі новини
Головна Свята Медовий спас: що робити на Маковія, аби прикликати щастя в дім
Свята 01 серпня 2026 · 05:03

Медовий спас: що робити на Маковія, аби прикликати щастя в дім

Цього дня не рекомендується відмовляти тим, хто просить у вас допомоги
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Медовий спас: що робити на Маковія, аби прикликати щастя в дім

Яке церковне свято 1 серпня (фото: magnific.com)

1 серпня православні віряни за новоюліанським календарем відзначають Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього. У народі це свято більше відоме як Маковія або Медовий Спас, саме цього дня розпочинається Успенський піст.

РБК-Україна розповідає, що відомо про свято 1 серпня, що цього дня прийнято робити та у кого іменини.

Яке церковне свято 1 серпня

Свято Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього бере початок із традиції, що існувала у Константинополі. У спекотний літній період, коли містом часто поширювалися хвороби, частину Хреста Господнього виносили з імператорського храму та несли вулицями, освячуючи воду й благословляючи людей.

Згодом ця традиція поширилася і в інших християнських країнах. Під час богослужіння Хрест урочисто виносять для поклоніння, а після літургії звершують освячення води.

Цього ж дня Церква також вшановує пам'ять святих мучеників Маккавеїв, їхньої матері Соломонії та вчителя Єлеазара, які загинули за вірність своїм переконанням.

У народній традиції свято назвали Маковієм або Медовим Спасом. До храму приносять свіжий мед, мак і букети з польових квітів та запашних трав, які після освячення зберігають удома як символ добробуту і щастя родини.

Також 1 серпня розпочинається Успенський піст, який триватиме до свята Успіння Пресвятої Богородиці.

Що заборонено робити цього дня

З Маковієм пов'язано чимало народних вірувань. Наші предки вважали, що цього дня краще уникати:

  • сварок, образ і з'ясування стосунків;
  • відмови в допомозі тим, хто її потребує;
  • важкої фізичної праці, якщо її можна перенести;
  • гучних розваг і надмірностей, адже починається піст;
  • безпідставної марнотратності та необдуманих покупок.

Також існувало повір'я, що після Маковія вода починає холоднішати, тому купальний сезон поступово завершується.

Традиції та прикмети на Маковія

Головною традицією цього дня є відвідування храму. Віряни освячують мед нового збору, мак, воду та букети з польових квітів і лікарських трав, які в народі називають "маковійчиками".

Освячений мед традиційно куштують усією родиною, а сухі трави з букета нерідко зберігають упродовж року.

Наші предки також звертали увагу на прикмети:

  • дощ на Маковія віщує щедрий урожай;
  • ясний і сонячний день обіцяє теплий серпень;
  • сильний вітер вважали ознакою сніжної зими.

Хто святкує День ангела 1 серпня

За новим церковним календарем цього дня іменини відзначають: Дмитро, Леонтій, Тимофій, Федір і Софія.

Більше цікавого:

Які свята українці будуть відзначати у серпні

Чи варто боятися прокльонів і як на них реагувати

Теги: медовий спас Свята в Україні Церковний календар
Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Скандали з Топольським і роман з зіркою "Голосу": як живе фіналістка "Холостяка" Лозовицька Люди Скандали з Топольським і роман з зіркою "Голосу": як живе фіналістка "Холостяка" Лозовицька
Трендова кукурудза, яку тепер просить вся родина: зберігайте рецепт
Трендова кукурудза, яку тепер просить вся родина: зберігайте рецепт Смачно
Дивовижне повернення: як загублена кішка повернулася через 10 років додому
Дивовижне повернення: як загублена кішка повернулася через 10 років додому Люди
Більше цікавого
Коридор затемнень і Венера у Терезах: астролог назвала найкращі та найскладніші дні тижня Коридор затемнень і Венера у Терезах: астролог назвала найкращі та найскладніші дні тижня Катерина Собкова · 04 серпня 2026, 12:00
Сезон павуків наближається: копійчаний засіб назавжди відлякає їх від квартири Сезон павуків наближається: копійчаний засіб назавжди відлякає їх від квартири Людмила Жукова · 04 серпня 2026, 11:23
До чого сниться вагітність: 7 цікавих значень, які точно вас здивують До чого сниться вагітність: 7 цікавих значень, які точно вас здивують Наталя Крижанівська · 04 серпня 2026, 10:53
Працівники "секондів" розкрили головний секрет: ось що роблять з речами під час завозу Працівники "секондів" розкрили головний секрет: ось що роблять з речами під час завозу Катерина Собкова · 04 серпня 2026, 14:37