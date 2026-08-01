Ці знаки Зодіаку не вміють економити: гроші можуть піти за один вечір

Астрологи склали рейтинг знаків Зодіаку за ставленням до грошей - від найощадливіших до тих, хто легко піддається спокусі витратити зайве.

12 місце - Козоріг

Козероги зазвичай дуже відповідально ставляться до фінансів і не люблять витрачати гроші без потреби. Перед великою покупкою вони радше все прорахують і лише потім дістануть гаманець.

11 місце - Діва

Діви вміють контролювати бюджет і рідко купують щось зовсім необдумано. Вони можуть довго порівнювати ціни, шукати вигідні пропозиції та складати список необхідного.

10 місце - Телець

Тельці люблять комфорт і якісні речі, але зазвичай не хочуть залишатися без фінансової подушки. Вони здатні витратити більше на те, що справді цінують, проте бездумні покупки - не їхній стиль.

9 місце - Скорпіон

Скорпіони вміють контролювати свої бажання, особливо коли мають конкретну фінансову мету. Водночас якщо вони чогось дуже захотіли, то можуть не шкодувати грошей і навіть не розповідати про свою витрату іншим.

8 місце - Рак

Раки загалом обережні з грошима, адже для них важливо відчувати стабільність і безпеку. Але заради родини, дому або близьких людей вони легко можуть перевищити запланований бюджет.

7 місце - Терези

Терези люблять красиві речі та приємні покупки, тому іноді можуть піддатися спокусі. Особливо складно їм пройти повз стильний одяг, аксесуари або щось, що зробить життя комфортнішим.

6 місце - Водолій

Водолії не завжди дотримуються класичного підходу до фінансів. Вони можуть довго економити, а потім раптово витратити значну суму на техніку, подорож, хобі чи якусь незвичайну річ.

5 місце - Близнюки

Близнюки легко захоплюються новими ідеями та покупками, які обіцяють яскраві враження. Їм буває складно пройти повз цікаву пропозицію, особливо якщо вона здається вигідною лише зараз.

4 місце - Риби

Риби можуть витрачати гроші емоційно, особливо коли хочуть потішити себе або когось із близьких. Настрій для них іноді важливіший за фінансовий план, тому спонтанна покупка може здаватися чудовою ідеєю.

3 місце - Лев

Леви люблять красиве життя й не завжди готові собі в ньому відмовляти. Вони можуть легко витратити гроші на дорогий одяг, ресторан, подарунок або річ, яка підкреслює їхній статус.

2 місце - Стрілець

Стрільці можуть витрачати гроші з особливим азартом, особливо коли йдеться про подорожі, розваги та нові враження. Вони часто керуються принципом "живемо один раз", а про бюджет можуть подумати вже після покупки.

1 місце - Овен

Овни очолюють рейтинг найбільш імпульсивних марнотратників. Вони можуть побачити бажану річ, миттєво вирішити, що вона їм потрібна, і здійснити покупку раніше, ніж встигнуть подумати про наслідки.