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Абсолютно голый одессит бросался на людей: появилось видео (18+)

STYLERПроисшествия    21.03.2019 - 16:27
Абсолютно голый одессит бросался на людей: появилось видео (18+)
Голый мужчина в Одессе бросался на людей (коллаж РБК-Украина)

Голого и агрессивного мужчину быстро задержали

Голый мужчина в среду, 20 марта, поздно вечером, в самом центре Одессы бегал по улице и бросался на прохожих, сообщили в Управлении патрульной полиции Одесской области.

Мужчину задержали на улице Успенской. Он пребывал в неадекватном состоянии, поэтому правоохранителям пришлось надеть на него наручники.

Сообщается, что на место происшествия прибыли медики и увезли "шутника" в специализированное медицинское учреждение.

В полиции подчеркнули, что во время задержания были применены спецсредства - наручники, поскольку злоумышленник бросался на людей.

Сообщается, что молодой человек начал свой "забег" за несколько километров до улицы Успенской - с площади Льва Толстого.

В сети уже появилось видео, на котором запечатлено, как в Одессе буянил обнаженный мужчина. Внимание, видео 18+!

Голый мужчина в Одессе бросался на людей (видео: YouTube/Ирина Коваленко)

Напомним, в Запорожской области муж раздел до гола свою супругу и заставил ее в таком виде пройти по одной из центральных улиц. Таким способом он хотел пристыдить ее за излишнее употребление алкогольных напитков.

Ранее мы писали о том, что в центре Кропивницкого гуляла девушка без одежды. На ней было надето лишь нижнее белье, а на улице - минусовая температура.

А также сообщали о том, что голый мужчина в супермаркете повеселил киевлян. Он разгуливал около прилавка с бананами и успел сбежать до приезда полиции.

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