Автотроща под Киевом забрала две жизни: подробности ДТП (фото, видео)

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Смертельное тройное ДТП произошло на Боярской трассе

Тройное ДТП под Киевом забрало жизнь двух человек. Авария произошла недалеко от Вишневое на Боярской трассе 5 марта - на улице Киевской столкнулись три автомобиля. Легковушка "ВАЗ" (LADA) вылетела на встречную полосу и столкнулась с автомобилем "Honda Civic", также зацепив "Ford Transit", передает "Информатор".

В результате происшествия скончались на месте два человека - водитель и пассажир "Лады".

Автотроща была настолько сильной, что два легковых автомобиля разбросало друг от друга на приблизительно 200 метров, они оказались полностью разбиты, но "Ford" "отделался" только вмятиной на бампере.

Фото: kiev.informator.ua

Сообщается, что водитель "ВАЗ" после удара выпал из автомобиля.

Водитель "Honda" не пострадал - мужчину спасли ремни и подушки безопасности.

На месте аварии работали полицейские, медики и следственно-оперативная группа, которая устанавливает все детали происшествия.

Видео: YouTube / informator.ua

Как сообщалось ранее, 4 марта в Киеве в Оболонском районе грузовик столкнулся с легковым автомобилем, в результате аварии пять человек пострадали.

Также мы писали о том, что 28 февраля в Киеве на мосту Метро произошло масштабное ДТП - карета "скорой помощи" столкнулась с автомобилем ZAZ Vida. В результате лобового столкновения трое людей, находящихся в легковушке погибли на месте. Двое медиков из "скорой" также были госпитализированы.

Напомним, не так давно в Днепре в центре города произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие - грузовик коммунального предприятия переехал женщину.