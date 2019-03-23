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Бил и насиловал прямо на лестнице: изверг жестоко поиздевался над украинкой

STYLERПроисшествия    23.03.2019 - 15:56
Бил и насиловал прямо на лестнице: изверг жестоко поиздевался над украинкой
В Мариуполе парень бил и насиловал 19-летнюю девушку (коллаж РБК-Украина)

В Мариуполе парень бил и насиловал девушку прямо на лестнице в подъезде

В Мариуполе парень бил и насиловал 19-летнюю девушку прямо на лестнице подъезда многоквартирного дома, находящегося в Центральном районе города. Инцидент произошел еще 11 декабря 2018 года, однако решение суда об аресте 20-летнего преступника было вынесено только недавно. Об этом сообщает новостной портал MARIUPOL со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

Установлено, что 11 декабря 2018 года, примерно в 23:00, 19-летняя девушка общалась с малознакомым парнем на лестнице подъезда многоквартирного дома, находящегося в Центральном районе г. Мариуполя. Во время общения парень стал докучать подруге предложениями интимного характера, а когда та неоднократно и категорически отказала, разозлился и ударил ее два раза по голове и лицу, после чего стал удерживать за волосы и шею. Подавив таким образом волю жертвы к сопротивлению, злоумышленник, продолжая запугивание физической расправой, вступил с ней в половые сношения против ее воли.

Бил и насиловал прямо на лестнице: изверг жестоко поиздевался над украинкой

В Мариуполе парень бил и насиловал 19-летнюю девушку (коллаж РБК-Украина)

Мариупольской местной прокуратурой №1 направлен в суд обвинительный акт в отношении 20-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 152 (изнасилование) и ч. 1 ст. 153 (удовлетворение половой страсти неестественным способом) УК Украины.

По ходатайству прокуратуры к обвиняемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей. В случае признания его вины судом, правонарушителю грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее появились новые детали насилия матери над собственным 4-летним сыном. Женщина снимала и продавала порно с участием собственного ребенка.

Ранее сообщалось, что в деле об изнасиловании на камеру 4-летней девочки появился новый поворот.

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