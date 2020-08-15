В Черновцах россиянин совершил зверское убийство: забил жертву до смерти и пытался сжечь

Полицейские в Украине (фото: РБК-Украина)

Полиция сообщила уроженцу РФ о подозрении в совершении умышленного убийства

В Черновцах россиянин жестоко убил мужчину и устроил поджог в квартире, чтобы скрыть следы преступления. Злоумышленник был задержан и ему сообщили о подозрении.

Теперь 35-летнему уроженцу Российской Федерации, который проживал в Донецкой области и на время приехал на Буковину, грозит лишение свободы сроком до 15 лет. Об этом 15 августа передали в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, пока он находится в СИЗО.

Правоохранители рассказали, что само преступление произошло ночью 13 августа. Тогда на спецлинию "1022" поступило сообщение от жительницы города о пожаре в квартире дома по улице Главной. Спасатели обнаружили там труп 56-летнего владельца квартиры.

В Черновцах россиянин жестоко убил мужчину и устроил поджог в квартире (фото: cv.npu.gov.ua)

На теле умершего полицейские увидели телесные повреждения, свидетельствующие о насильственной смерти. Были отработаны несколько версий убийства, "копы" опросили знакомых, друзей и соседей погибшего, а также пересмотрели видео с камер наблюдения возле дома и установили личность предполагаемого злоумышленника.

После задержания мужчина во время допроса рассказал, что случайно на улице в Черновцах познакомился с погибшим. Он пригласил его к себе в гости, где мужчины употребляли спиртные напитки. Затем у них возникла словесная перепалка, в ходе которой злоумышленник нанес руками телесные повреждения погибшему и скрылся с места с события.

"Сейчас полицейские устанавливают истинные мотивы совершения уголовного преступления", - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование.

Отметим, что перед этим на Telegram-канале Департамента уголовного розыска Нацполиции рассказали ужасные подробности жестокого убийства.

Указывалось, что злоумышленник "сначала бил до обморока своего собутыльника, а потом прыгал на его теле, пока ребра не протянули легкие. А в дальнейшем устроил поджог квартиры, совершенно не волнуясь других жителей дома".

Также сообщалось, что задержанный уже имеет несколько судимостей.

Фото: скрин поста t.me/dkr_npu

Ранее сообщалось, что всплыли новые подробности преступления в Киеве, где расчленили тело мужчины и пытались сжечь на костре.

Напомним, что недавно под Хмельницким цинично убили молодого священника.