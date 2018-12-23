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В Днепре в своей квартире заживо сгорел пенсионер: подробности инцидента

STYLERПроисшествия    23.12.2018 - 13:02
В Днепре в своей квартире заживо сгорел пенсионер: подробности инцидента
Фото: (facebook.com/gorodz.info)

Причина возгорания не установлена

В воскресенье, 23 декабря ранним утром в одной из квартир многоэтажного жилого дома на ул. Данилы Нечая произошел пожар, который унес жизнь пенсионера. 68-летний житель квартиры сгорел заживо в собственном доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Около 5:30 утра местные жители увидели, что из окна квартиры на четвертом этаже идет сильный дым. По указанному адресу моментально выехали бригады 5-й и 19-й пожарно-спасательных частей ГУ ГСЧС. По прибытии на место инцидента спасатели незамедлительно приступили к тушению пожара. Для проведения операции было задействовано 13 человек личного состава и три единицы пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС.

В Днепре в своей квартире заживо сгорел пенсионер: подробности инцидента

Фото: (dp.informator.ua)

Пожар был локализован и устранен около 6:11 утра. Когда спасатели зашли в квартиру, то увидели, что на кровати в одной из комнат лежит обгоревшее тело мужчины. Причина пожара пока неизвестна, правоохранители собирают информацию и выясняют все детали происшествия. Огонь повредил домашние вещи на площади 5 м².

Ранее мы сообщали о том, что стала известна причина взрыва на рождественской ярмарке во Львове.

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