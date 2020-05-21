Под Днепром обвалился мост с фурой: появилось видео момента ЧП

Под Днепром рухнул мост (коллаж: РБК-Украина)

Обрушение моста с грузовиком возле Никополя сняли на видео

Под Днепром обвалился мост в тот момент, когда по нему проезжала фура - в результате инцидента 20 мая обошлось без жертв, а в полиции открыли три уголовных производства. Сегодня в сети появилось видео самого обрушения и как произошло ЧП в Никопольском районе около в села Алексеевка.

Кадры опубликованы на YouTube-канале "Днепр Оперативный LIVE".

Алексеевский мост не выдержал тяжести грузового автомобиля "Iveco" и разрушился под колесами транспорта. Фура наполовину оказалась в воде, "зацепившись" за край конструкции передними колесами.

Как позже заверили в Днепропетровской ОГА со ссылкой на "Укравтодор", причиной обвала одной из секций моста стало то, что фура была перегружена в несколько раз.

Переправа через залив Каховского водохранилища высотой 5 метров и длинной 120 метров является частью трассы Кропивницкий-Запорожье. Конструкция сооружения состоит из 7 железобетонных опор и 6 металлических секций. Длина одной секции - 20 м.

Видео: Под Днепром рухнул Алексеевский мост, по которому проезжала фура

Местные СМИ пишут, что мост не ремонтировали 65 лет, однако буквально неделю назад начали проводить такие работы.

Сам инцидент произошел около 10 утра 20 мая - примерно в это время в Киеве президент Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказывал об успехах в строительстве мостов и дорог и обещал построить все объекты за время своей каденции.

Под Днепром рухнул мост (фото: ГСЧС)

Ранее сообщалось, что по факту ЧП с мостом полиция открыла три уголовных производства: по служебной халатности; нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений; и нарушение действующих на транспорте правил.

Автор: Владимир Костырин