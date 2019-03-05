Достали кости и останки человека: детали ЧП в Киеве (видео)

Коллаж РБК-Украина

Кем был этот человек и когда погиб - станет известно после экспертизы

Возле Дарницкого вокзала работники Киевзеленстроя нашли останки человека. Об этом сообщает "Информатор" с места происшествия.

Во вторник, 5 марта, около 10 часов утра, на горячую линию "102" поступил звонок от работников Киевзеленстроя. Они рассказали, что во время уборки территории на пустыре на улице Привокзальной обнаружили кости, которые очень похожи на человеческие.

На место происшествия прибыли полицейские и эксперты. Они осмотрели находку и подтвердили, что кости на самом деле принадлежат человеку.

Эксперты осмотрели территорию вокруг места, где были обнаружены кости, и начали копать землю. В грунте были обнаружены еще кости, а также человеческие останки.

Фото: kiev.informator.ua

Все найденные материалы были собраны и переданы на экспертизу, чтобы установить пол, возраст, возможную причину и дату смерти.

Полиция расследует инцидент и выясняет все обстоятельства происшествия.

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