ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Доцент киевского государственного вуза развращал девочку: что грозит педофилу

Новина українською →
Киев, Пятница 23 июля 2021 19:15
Доцент киевского государственного вуза развращал девочку: что грозит педофилу Коллаж РБК-Украина: в Киеве доцент вуза оказался извращенцем
Автор: Владимир Костырин

В Киеве доцент кафедры одного из государственных вузов столицы совращал 12-летнюю внучку своей знакомой. Теперь 54-летнего педагога-извращенца ожидает скамья подсудимых.

Об этом 23 июля передали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

В материалах следствия говорится, что злоумышленник познакомился со своей жертвой - внучкой знакомой - во время совместного отдыха на Русановском пляже. Он разузнал мобильный номер телефона ребенка, и начал с девочкой переписку в мессенджере Viber.

"Путем убеждений и обещаний, мужчина неоднократно умышленно использовал в переписке действия сексуального характера, которые заключались в пересылке малолетний фото и видеоматериалов порнографического характера, а также просил девочку присылать ему фото и видео ее обнаженного тела для удовлетворения собственной половой страсти", - говорится в сообщении.

Педофил неоднократно рассказывал девочке, что их общение - тайна, о которой не должны знать взрослые. И что если она раскроет секрет, что ее накажут, заберут телефон, запретят пользоваться интернетом и начнут во всем ограничивать.

Через некоторое время девочка рассказала обо всем матери, и та сразу обратилась в полицию.

Была проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза мужчины, которая показала, что доцент столичного вуза во время совершения преступления мог осознавать свои действия и управлять ими.

Сейчас обвинительный акт направлен в Днепровский районный суд столицы для рассмотрения по существу.

Извращенцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Ранее сообщалось, что под Одессой семья "педагогов" развращала детей под видом частных уроков.

Также мы писали о том, что под Тернополем учитель музыки годами приставал к школьницам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев вузы преподаватели педофил извращенец Прокуратура
LITE
23 июля не ходите к водоемам и не стригите волосы: что можно и нельзя делать в этот день
23 июля не ходите к водоемам и не стригите волосы: что можно и нельзя делать в этот день