Душу вырвали вживую: отец убитой школьницы рассказал о трагедии

Фото: коллаж РБК-Украина

Убийство девочки в Харькове вызвало резонанс и обросло домыслами, которые отец погибшей развенчал

16-летний парень зарезал 14-летнюю девочку в Харькове из-за ревности и после отказа встречаться с ним. Жуткая трагедия произошла 2 марта на Холодной горе на улице Набережной недалеко от дома погибшей, когда Лида Ш. вышла в магазин за хлебом и кремом для своей мамы, рассказал ее отец Александр, передает "КП в Украине".

Во вторник, 5 марта, состоятся похороны девочки.

Подросток-убийца нанес своей возлюбленной 10 ударов ножом по телу и в сердце. Парень забрал у нее телефон и подстроил так, будто бы на нее было совершено нападение с целью ограбления.

Когда преступника задержали полицейские, он частично признал вину - мол, ножом действительно ударил, но не убивал. Орудие убийства он выбросил в колодец. Теперь подростку грозит пожизненное.

Убийство вызвало в обществе большой резонанс. Вскоре в сети появились сообщения о том, что погибшая встречалась с ним около 2,5 лет. Соответственно, отношения у них начались, когда девочка было в возрасте 11,5 лет. И что про намерения расстаться девочка рассказала ему в День святого Валентина, 14 февраля.

Отец Лиды развенчал подобные слухи и подчеркнул, что его дочь не была легкомысленной, хорошо училась, активно занималась спортом и имела большое количество наград и медалей за соревнования по гимнастике со всеукраинских и европейских конкурсов, готовилась к поступлению в Харьковский университет Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба.

Фото: медали погибшей (из открытых источников)

"Она была для меня душой, которую вырвали вживую... То, что люди пишут, неправда, они ничего не знают. Мы адекватные, у моего ребенка с мозгами лучше, чем у некоторых взрослых", - говорит Александр.

Мужчина заявил, что никакого романа у дочери с тем парнем не было. Подросток от сильной ревности просто не давал ей прохода и отгонял от нее других мальчиков.

Он рассказал, что его дочь отправилась за покупками, но в тот момент убийца, вероятно, с ней связался по телефону.

"Она все говорила, чтобы он от нее отстал, а он лез все время, всех пацанов от нее отгонял, ревновал ко всем. Она на пару часов только могла выйти погулять и то в выходные, и все! У нее же учеба, и тренировки, и курсы", - сказал Александр.

Фото: Город Х

Как сообщалось ранее, подросток из-за неразделенной любви жестоко убил свою 16-летнюю бывшую девушку - он сломал ей шею и голову втоптал в землю.

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