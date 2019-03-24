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Джип разорвало пополам: страшные подробности ДТП в Одессе (видео)

STYLERПроисшествия    24.03.2019 - 16:25
Джип разорвало пополам: страшные подробности ДТП в Одессе (видео)
Смертельное ДТП в Одессе (иллюстративное фото: РБК-Украина)

ДТП в Одессе произошло в ночь на воскресенье

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Одессе в ночь на воскресенье, 24 марта. В результате происшествия погибло два человека, сообщает РБК-Украина.

Известно, что водитель BMW X6 столкнулся с припаркованным Hyundai Sonata после чего врезался в электроопору. От страшного удара авто разорвало пополам и его передняя часть загорелась. Обломки автомобиля разбросало на десятки метров.

Очевидцы рассказывают, что водитель двигался со стороны улицы Пироговой в направлении проспекта Гагарина. Внезапно он пересек двойную сплошную и врезался в столб.

Удар был настолько сильным, что бетонный столб, в который врезалось авто, завалился на стоящее рядом дерево.

Джип разорвало пополам: страшные подробности ДТП в Одессе (видео)

Смертельное ДТП в Одессе (скрин видео: YouTube/Новости 7 канал Одесса)

Прохожие хотели помочь 22-летнему водителю до приезда скорой, они отнесли его подальше от огня и пытались спасти. Однако парень скончался в реанимации, так и не прийдя в сознание.

33-летняя пасажирка погибла на месте. Ее тело лежало очень близко от огня и медики скорой не могли его забрать, пока пожарные не потушили огонь.

В полиции начали уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

ДТП в Одессе - видео смертельной аварии (YouTube/Новости 7 канал Одесса)

Ранее мы сообщали, что точка в деле ДТП в Харькове на Сумской до сих пор не поставлена. Адвокат одного из фигурантов Геннадия Дронова подал апелляцию, поскольку считает решение суда незаконным.

Также мы писали о том, что в Виннице маршрутчик сбил школьника на "зебре" и даже не извинился. Мальчик до сих пор проходит лечение, а дело по ДТП закрыли и водитель продолжает работать.

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