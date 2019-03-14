Гибель сотрудника Администрации президента: новые обстоятельства трагедии

Сотрудника Администрации Президента нашли мертвым - названа причина смерти (коллаж РБК-Украина)

Убийство сотрудника Администрации президента не связано с его профессиональной деятельностью

Сотрудник Администрации президента Украины, тело которого обнаружили утром 14 марта, скончался от ишемической болезни сердца. Такой вывод сделал судмедэксперт после проведения вскрытия, сообщает пресс-служба ГУНП Киева.

У погибшего также обнаружили перелом костей носа. Также выяснилось, что у него исчез мобильный телефон и банковская карта.

Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) и по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

В полиции сообщают, что задержаны двое мужчин, которых зафиксировали камеры видеонаблюдения неподалеку от погибшего. У одного из них изъяли мобильный телефон убитого.

Напомним, тело чиновника с признаками насильственной смерти 7:00 обнаружили случайные прохожие на улице Багговутовской, неподалеку от ворот недостроенной церкви.

Погибшим оказался Александр Бухтатый 1973 года рождения. По предварительной информации, он работал в Администрации президента, где занимал должность главного консультанта Главного департамента информационной политики АПУ.

Согласно с данными в электронной декларации Бухтатого за 2017 год, у него есть жена и сын. Александр зарегистрировал место жительства в Броварах, однако фактическим местом указал Киев.

Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко подтвердил гибель сотрудника АПУ, но подчеркнул, что смерть не связана со служебной деятельностью потерпевшего.

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