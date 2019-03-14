Гибель сотрудника Администрации президента: новые обстоятельства трагедии

Убийство сотрудника Администрации президента не связано с его профессиональной деятельностью
Сотрудник Администрации президента Украины, тело которого обнаружили утром 14 марта, скончался от ишемической болезни сердца. Такой вывод сделал судмедэксперт после проведения вскрытия, сообщает пресс-служба ГУНП Киева.
У погибшего также обнаружили перелом костей носа. Также выяснилось, что у него исчез мобильный телефон и банковская карта.
Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) и по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
В полиции сообщают, что задержаны двое мужчин, которых зафиксировали камеры видеонаблюдения неподалеку от погибшего. У одного из них изъяли мобильный телефон убитого.
Напомним, тело чиновника с признаками насильственной смерти 7:00 обнаружили случайные прохожие на улице Багговутовской, неподалеку от ворот недостроенной церкви.
Погибшим оказался Александр Бухтатый 1973 года рождения. По предварительной информации, он работал в Администрации президента, где занимал должность главного консультанта Главного департамента информационной политики АПУ.
Согласно с данными в электронной декларации Бухтатого за 2017 год, у него есть жена и сын. Александр зарегистрировал место жительства в Броварах, однако фактическим местом указал Киев.
Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко подтвердил гибель сотрудника АПУ, но подчеркнул, что смерть не связана со служебной деятельностью потерпевшего.
К слову, в Киеве известный бизнесмен устроил кровавую бойню на глазах собственных детей.
Ранее мы сообщали, что под Черкассами изверг расстрелял семью, после того, как они отказались отдавать ему деньги.
Напомним, 17-летний подросток устроил резню в Кировоградской области. Он ранил трех мужчин, один из которых скончался в больнице.