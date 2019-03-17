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Под Харьковом задержали россиянина - серийного убийцу

STYLERПроисшествия    17.03.2019 - 23:07
Под Харьковом задержали россиянина - серийного убийцу
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Россиянин находился в международном розыске

Под Харьковом полиция задержала россиянина, который совершил серию убийств. 33-летний гражданин РФ совершил преступления в Чечне, но затем приехал в Украину, где проживал в Лозовском районе, передает местное издание "Город X".

Отмечается, что убийства были совершены 11 лет назад - в 2008-м. Мужчина убил 5 человек в станице Первомайская (РФ). Преступления были совершены на почве межнациональной розни.

По информации правоохранителей, злоумышленник был членом преступной группировки.

Иностранец был объявлен в международный розыск. Ему грозило пожизненное заключение.

В настоящее время преступник задержан. Полицейские Харьковской области сообщили, что мужчина хранил у себя оружие и боеприпасы.

Как сообщалось ранее, в январе в Бердянске Запорожской области гражданин Российской Федерации устроил стрельбу в здании городской больницы, в результате чего был ранен охранник. 

Также мы писали о том, что в январе в Днепропетровской области в городе Кривой Рог ранее судимый мужчина жестоко убил гражданина РФ

Напомним, осенью полиция Днепропетровской области задержала группу людей, которая убивала своих жертв и отрезала им уши

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