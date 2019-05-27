Под Харьковом застрелился сын чиновника: подробности

Иллюстративное фото (pixabay.com/sluehr3g)

Тело парня обнаружил дедушка

Сын заместителя мэра Змиева под Харьковом покончил жизнь самоубийством. 15-летний парень застрелился из гладкоствольного ружья. Об этом передает местное издание NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Тело внука без признаков жизни обнаружил его дедушка.

Подросток в этом году закончил 11 класс местного лицея №1.

По информации издания "ГородХ", речь идет о сыне заместителя мэра Змиева Павла Заярного Илье. По городским слухам, он неудачно сдал ВНО по украинскому языку.

Подросток написал предсмертную записку, адресованную родителям, в которой написал: "У вас есть о ком заботиться".

В отделе коммуникации полиции Харьковской области сообщили, что на место трагедии 25 мая выезжало руководство и работники Змиевского отдела полиции, сотрудники Харьковского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра.

Было установлено, что несовершеннолетний (2003 года рождения) взял для совершения суицида ружье, которое находилось в углу комнаты и было в собранном состоянии.

Тело погибшего направили для проведения судмедэкспертизы. Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК с пометкой "самоубийство".

Иллюстративное фото: полиция

Как сообщалось ранее, ночью 4 мая в Новояровске Львовской области 10-классница выпала из окна между восьмым и девятым этажами. Неизвестно, что побудило школьницу зайти в незнакомое помещение и совершить самоубийство.

Также мы писали о том, что в апреле в Славянске повесился 11-летний школьник. Тело ребенка в петле обнаружила его мать. В полиции сообщили, что семья считалась благополучной, у ребенка не было конфликтов ни в семье, ни со сверстниками.

Добавим, что недавно в Мариуполе полицейский спас школьницу от самоубийства. Героический поступок правоохранителя попал на видео.