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Под Хмельницким школьник забил насмерть гостью отца после застолья. Как такое могло произойти (видео)

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Хмельницкая область, Пятница 18 февраля 2022 19:40
Под Хмельницким школьник забил насмерть гостью отца после застолья. Как такое могло произойти (видео) Коллаж РБК-Украина: под Хмельницким 14-летний парень убил женщину
Автор: Владимир Костырин

Под Хмельницким девятиклассник жестоко убил 55-летнюю женщину, которая пришла в гости к его отцу, и осталась на застолье. Тогда мужчина отнес тело жертвы сына на мусорку, чтобы скрыть преступление, а сам 14-летний парень в общении с правоохранителями во всем сознался, шокировав мотивом.

О ЧП в Дунаевцах рассказали в пресс-службе полиции Хмельницкой области.

Школьник объяснил причину нападения на гостью после того, как отец после совместного распития алкоголя отправился спать, тем, что она без разрешения взяла у парня сигареты. Это взбесило подвыпившего подростка, и он принялся избивать женщину сковородой и скалкой.

В результате полученных от ударов травм 55-летняя жительница Дунаевцев скончалась.

После убийства школьник ушел из дома на улицу. Его отец, проснувшись утром и обнаружив в коридоре квартиры тело погибшей гостьи, вынес его и оставил у свалки около других жилых домов.

Подросту грозит полная уголовная ответственность

Когда подростка разыскали и опросили, тот признался в содеянном. Теперь парня отправили в изолятор временного содержания.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 1 статьи 115 УК (преднамеренное убийство). Правоохранители обратили внимание, что задержанный может нести уголовную ответственность за совершение особо тяжких преступлений, так как по закону она наступает с 14-летнего возраста.

Кроме того, правоохранители рассматривают вопросы привлечения к ответственности родителей за неисполнение обязанностей по уходу и воспитанию ребенка.

Видео: под Хмельницким 14-летний подросток жестоко расправился с 55-летней женщиной - гостьей отца

Сын с отцом пьянствовали вместе

Как выяснилось, на отца парня ранее уже составляли 4 протокола за совместное распитие спиртных напитков в общественных местах и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Причем об этом не знали соцслужбы, хотя семья и находится у них на учете. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Мужчина пристрастился к алкоголю 2 года назад - после того, как его жена подписала контракт с ВСУ и отправилась служить. Через некоторое время школьник тоже стал выпивать вместе с отцом.

Под Хмельницким школьник забил насмерть гостью отца после застолья. Как такое могло произойти (видео)

Место преступления (фото: hm.npu.gov.ua)

Что рассказывают соседи

Соседи рассказывают, что хотя парень и был неприветлив, никто не ожидал, что он способен на убийство.

Люди убеждены, что всему виной - пьянство. А также говорят, что постоянные гулянки в их квартире с сомнительными гостями рано или поздно могли "чем-то закончится роковым", и "оно к тому шло". Соседи добавляют, что не единожды предупреждали об этом отца парня Василия.

Под Хмельницким школьник забил насмерть гостью отца после застолья. Как такое могло произойти (видео)

Место преступления (фото: hm.npu.gov.ua)

Что говорят о подростке в школе и соцслужбе

В школе, где учится подросток, из-за его систематических прогулов обращались к социальным службам. По словам директора учебного заведения Оксаны Калиновской, новость об убийстве их шокировала, а у парня "конфликтов с одноклассниками или учениками школы не было".

В службе по делам детей отмечают, что во время визитов их работников к ним в дом все было в порядке, они ни разу не видели в алкогольном опьянении ни сына, ни отца, и "подозрительного ничего не было".

С матерью задержанного школьника соцслужбы связаться не могут. Правоохранители сейчас решают, будут ли привлекать к ответственности отца подростка.

Видео: в горсовете проверяют действия соцслужб, на учете у которых находилась семья

Ранее сообщалось, что в Полтаве дали огромный срок подростку, убившему одним ударом человека ради видео.

Напомним, перед этим под Харьковом подросток зверски убил мужчину, а его друзья наблюдали за расправой.

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полиция Хмельницкая область
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