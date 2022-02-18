Под Хмельницким школьник забил насмерть гостью отца после застолья. Как такое могло произойти (видео)
Под Хмельницким девятиклассник жестоко убил 55-летнюю женщину, которая пришла в гости к его отцу, и осталась на застолье. Тогда мужчина отнес тело жертвы сына на мусорку, чтобы скрыть преступление, а сам 14-летний парень в общении с правоохранителями во всем сознался, шокировав мотивом.
О ЧП в Дунаевцах рассказали в пресс-службе полиции Хмельницкой области.
Школьник объяснил причину нападения на гостью после того, как отец после совместного распития алкоголя отправился спать, тем, что она без разрешения взяла у парня сигареты. Это взбесило подвыпившего подростка, и он принялся избивать женщину сковородой и скалкой.
В результате полученных от ударов травм 55-летняя жительница Дунаевцев скончалась.
После убийства школьник ушел из дома на улицу. Его отец, проснувшись утром и обнаружив в коридоре квартиры тело погибшей гостьи, вынес его и оставил у свалки около других жилых домов.
Подросту грозит полная уголовная ответственность
Когда подростка разыскали и опросили, тот признался в содеянном. Теперь парня отправили в изолятор временного содержания.
По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 1 статьи 115 УК (преднамеренное убийство). Правоохранители обратили внимание, что задержанный может нести уголовную ответственность за совершение особо тяжких преступлений, так как по закону она наступает с 14-летнего возраста.
Кроме того, правоохранители рассматривают вопросы привлечения к ответственности родителей за неисполнение обязанностей по уходу и воспитанию ребенка.
Видео: под Хмельницким 14-летний подросток жестоко расправился с 55-летней женщиной - гостьей отца
Сын с отцом пьянствовали вместе
Как выяснилось, на отца парня ранее уже составляли 4 протокола за совместное распитие спиртных напитков в общественных местах и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Причем об этом не знали соцслужбы, хотя семья и находится у них на учете. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Мужчина пристрастился к алкоголю 2 года назад - после того, как его жена подписала контракт с ВСУ и отправилась служить. Через некоторое время школьник тоже стал выпивать вместе с отцом.
Место преступления (фото: hm.npu.gov.ua)
Что рассказывают соседи
Соседи рассказывают, что хотя парень и был неприветлив, никто не ожидал, что он способен на убийство.
Люди убеждены, что всему виной - пьянство. А также говорят, что постоянные гулянки в их квартире с сомнительными гостями рано или поздно могли "чем-то закончится роковым", и "оно к тому шло". Соседи добавляют, что не единожды предупреждали об этом отца парня Василия.
Место преступления (фото: hm.npu.gov.ua)
Что говорят о подростке в школе и соцслужбе
В школе, где учится подросток, из-за его систематических прогулов обращались к социальным службам. По словам директора учебного заведения Оксаны Калиновской, новость об убийстве их шокировала, а у парня "конфликтов с одноклассниками или учениками школы не было".
В службе по делам детей отмечают, что во время визитов их работников к ним в дом все было в порядке, они ни разу не видели в алкогольном опьянении ни сына, ни отца, и "подозрительного ничего не было".
С матерью задержанного школьника соцслужбы связаться не могут. Правоохранители сейчас решают, будут ли привлекать к ответственности отца подростка.
Видео: в горсовете проверяют действия соцслужб, на учете у которых находилась семья
Ранее сообщалось, что в Полтаве дали огромный срок подростку, убившему одним ударом человека ради видео.
Напомним, перед этим под Харьковом подросток зверски убил мужчину, а его друзья наблюдали за расправой.