Хорошая девочка, староста класса: детали избиения школьницы в Киеве

Избиение школьницы в Киеве прокомментировали в полиции и школе (коллаж РБК-Украина)

Избитая школьница "провинилась" в Instagram

Избиение школьницы группой девочек-подростков, которое произошло в четверг, 14 марта, в школе №294 в Киеве на Троещине прокомментировала директор учебного заведения и полиция.

Как оказалось в расправе над 14-летней девочкой участвовали ученики из нескольких троещинских школ. Только одна из участниц избиения учится в 294-й школе.

Директор киевской школы № 294 Дина Щербак прокомментировала инцидент, сообщают "Факты". По ее словам, ученица ее школы, участвовавшая в избиении, хорошая девочка, староста класса. Раньше она не была замечена ни в чем подобном.

Избиение школьницы в Киеве прокомментировали в полиции и школе (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Известно, что все началось с конфликта в соцсети Instagram, а позже девочке "забили стрелку" в реале. Дети встретились в парке, где и начались разборки, которые позже продолжились во дворе школы.

На видео жертва избиения стоит на коленях и говорит "Пожалуйста", а далее следует избиение ногами. После чего у школьницы остались синяки и ссадины на лице и теле.

Пострадавшая девочка учится в девятом классе другой школы. Там же были учащиеся и из вечерней школы, и из школы № 301. К слову, среди участников инцидента были и 18-летние.

Хотя родители избитой девочки в полицию и не обращатились, тем не менее правоохранители уже открыли уголовное производство и начали следствие на основании появившегося в сети видео.

В полиции сказали, что жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Правоохранители выявили всех участников инцидента и открыли криминальное производство по статье 296 УК Украины (хулиганские действия).

Избиение школьницы в Киеве прокомментировали в полиции и школе (видео: YouTube/полиция Києва)

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