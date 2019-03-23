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Хотел познакомиться: мужчина с ножом напал на девушку возле банкомата

STYLERПроисшествия    23.03.2019 - 16:37
Хотел познакомиться: мужчина с ножом напал на девушку возле банкомата
Мужчина с ножом напал на девушку возле банкомата в Харькове (коллаж РБК-Украина)

Мужчина с ножом напал на девушку возле банкомата с целью получения наличных денег

В Харькове мужчина с ножом напал на девушку возле банкомата. Инцидент произошел еще 9 октября 2018 года, однако суд избрал меру пресечения разбойнику только 22 марта. Как рассказывает руководитель Харьковской местной прокуратуры №2 Александр Фильчаков, злоумышленник напал на девушку посреди дня. Сам разбойник объяснил свой поступок желанием познакомиться с девушкой.

9 октября около 15 часов 22-летний харьковчанин напал на девушку у отделения "Укрсиббанка" в центре города. Угрожая ножом, он пытался вырвать сумку, куда девушка положила деньги.

Парень стоял на улице у банка и ждал, когда подходящая жертва обналичит свои средства. При выходе из банка он пытался быстро вырвать сумку и скрыться, но девушка оказала сопротивление. Полицию вызвали сотрудники банка. Парня задержали сразу на месте происшествия. Вещественные доказательства изъяты.

Хотел познакомиться: мужчина с ножом напал на девушку возле банкомата

Мужчина с ножом напал на девушку возле банкомата в Харькове (фото: Julia Berezovska/ Press office NBU)

В суде мужчина свою вину отрицал и настаивал на том, что таким странным способом хотел познакомиться с девушкой. Злоумышленнику присудили 4 года лишения свободы.

Напомним, что ранее под Днепром охранники ограбили 9-летнюю девочку. Воры вынесли все ценные вещи и технику и скрылись на служебном автомобиле. Инцидент произошел, когда ребенок сам находился в доме.

Также мы писали, что в Киеве ограбили семью самого сильного человека Украины. Инцидент произошел на Центральном железнодорожном вокзале столице. Супруга с дочерью стронгмена были на вокзале, когда у дочери Лашина грабители вытянули кошелек. 

Ранее в центре Киева попрошайка избил наблюдательницу ОБСЕ. Отмечается, что женщину на уличной лестнице стал преследовать неизвестный мужчина. Он принялся выпрашивать у нее деньги. Наблюдательница ОСБЕ пробовала отвадить бродягу, но тот вдруг нанес ей несколько ударов.

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