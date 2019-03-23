Хотел познакомиться: мужчина с ножом напал на девушку возле банкомата

Мужчина с ножом напал на девушку возле банкомата в Харькове (коллаж РБК-Украина)

Мужчина с ножом напал на девушку возле банкомата с целью получения наличных денег

В Харькове мужчина с ножом напал на девушку возле банкомата. Инцидент произошел еще 9 октября 2018 года, однако суд избрал меру пресечения разбойнику только 22 марта. Как рассказывает руководитель Харьковской местной прокуратуры №2 Александр Фильчаков, злоумышленник напал на девушку посреди дня. Сам разбойник объяснил свой поступок желанием познакомиться с девушкой.

9 октября около 15 часов 22-летний харьковчанин напал на девушку у отделения "Укрсиббанка" в центре города. Угрожая ножом, он пытался вырвать сумку, куда девушка положила деньги.

Парень стоял на улице у банка и ждал, когда подходящая жертва обналичит свои средства. При выходе из банка он пытался быстро вырвать сумку и скрыться, но девушка оказала сопротивление. Полицию вызвали сотрудники банка. Парня задержали сразу на месте происшествия. Вещественные доказательства изъяты.

Мужчина с ножом напал на девушку возле банкомата в Харькове (фото: Julia Berezovska/ Press office NBU)

В суде мужчина свою вину отрицал и настаивал на том, что таким странным способом хотел познакомиться с девушкой. Злоумышленнику присудили 4 года лишения свободы.

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