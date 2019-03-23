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Хотели убить: под Днепром охранники ограбили 9-летнюю девочку

STYLERПроисшествия    23.03.2019 - 11:22
Хотели убить: под Днепром охранники ограбили 9-летнюю девочку
Под Днепром охранники ограбили дом с 9-летней девочкой (коллаж РБК-Украина)

Под Днепром охранники частной фирмы ограбили дом с 9-летней девочкой

Под Днепром охранники ограбили дом с 9-летней девочкой, вынесли все ценные вещи и технику и скрылись на служебном автомобиле. Инцидент произошел, когда ребенок сам находился в доме. Детали разбойного ограбления рассказал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в своем Facebook.

По данным Аброськина, мужчины в балаклавах и с оружием забежали в дом, когда туда входил ребенок, и угрожая 9-летней девочке, забрали телевизор, деньги из кошелька, драгоценные ювелирные изделия. Девочка запомнила, что преступники скрылись на автомобиле с "мигалками".

Полиция ввела в действие операцию "Сирена" и по предоставленным ребенком приметам задержала подозреваемых. Ими оказались охранники частной охранной фирмы, которые совершили преступление на служебном автомобиле "Дачиа" с желтыми проблесковыми маячками и надписью "Охрана".

 

Под Днепром охранники ограбили дом с 9-летней девочкой (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

"Это действительно ужасный случай, когда вместо оказания охранных услуг, частные охранники пошли грабить. Руководителям частных охранных предприятий нужно более внимательно подходить к проверке лиц, которых нанимают на работу, и также заказчикам охранных услуг нужно обращать внимание на то, кого же они нанимают, чтобы вместо охраны не ограбили и не убили", - добавляет Аброськин.

Напомним, что ранее в центре Киева попрошайка избил наблюдательницу ОБСЕ. Отмечается, что женщину на уличной лестнице стал преследовать неизвестный мужчина. Он принялся выпрашивать у нее деньги. Наблюдательница ОСБЕ пробовала отвадить бродягу, но тот вдруг нанес ей несколько ударов.

Ранее мы писали, что дерзкое ограбление шокировало киевлян. Грабители вынесли даже собаку.

Как сообщалось ранее, недавно в Соломенском районе Киева мужчина избил женщину за то, что она была одета в дорогую шубу. Пострадавшей оказалась редактор телеканала NewsOne. 

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