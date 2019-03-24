Имел шесть паспортов: новые детали подрыва убийцы водителя BlaBlaCar

Убийство водителя BlaBlaCar Тараса Познякова – новые детали смерти убийцы (коллаж РБК-Украина)

Новые детали смерти убийцы Тараса Познякова слили в сеть

Убийство водителя BlaBlaCar Тараса Познякова вернулось 28-летнему Кингисеппу Луану Николаевичу "кармой". Подозреваемый в убийстве 25-летнего водителя BlaBlaCar Тараса Познякова погиб от взрыва в квартире в Киеве. Как сообщается, после взрыва из квартиры выбежала и убежала девушка кавказской национальности. На месте происшествия правоохранители нашли шесть паспортов, среди которых два – для удостоверения личности убийцы. Эти данные дал советник главы СБУ Ярослав Антоняк в Facebook.

"Вчера поздно вечером в г. Киеве на проспекте Науки произошел взрыв самодельного взрывного устройства, в результате чего на месте погиб человек, у которого были паспорта гражданина Украины по имени Карпов Андрей Викторович, 15.08.1996 г. р. и паспорт гражданина РФ на имя Кингисепп Луан Николаевич, 23.03.1991 г. р", - рассказывает Антоняк.

Убийство водителя BlaBlaCar Тараса Познякова – новые детали смерти убийцы (фото: facebook.com/yaroslav.anton)

Он также отметил, что Кингисепп находился в государственном и международном розыске как подозреваемый в убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова. Также советник главы СБУ отметил, что по данным свидетелей, из квартиры выбежала и скрылась в неизвестном направлении девушка кавказской национальности.

"После взрыва из квартиры выбежала и убежала девушка кавказской национальности. Во время осмотра квартиры также было обнаружено 4 паспорта граждан Украины на разные фамилии", - добавил он.

Напомним, 4 апреля 2016 года Тарас Позняков подвозил из Львова в Киев пассажиров, которых нашел на сервисе попутчиков BlaBlaCar. После этого он бесследно исчез. В итоге правоохранители обнаружили машину в одном из гаражей Киево-Святошинского района. Как стало известно, украинца Тараса Познякова зверски убили.

Ранее сообщалось, что суд арестовал на два месяца по подозрению в убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова бывшего бойца "Правого сектора" Дмитрия Голуба с позывным "Тоф".