Искромсали и спрятали в лесу: под Харьковом жестоко убили военного

Иллюстративное фото (УНИАН)

Полиция расследует загадочное убийство молодого солдата

Военного убили под Харьковом возле воинской части около Чугуева, где он служил. Тело контрактиника было обнаружено вблизи кладбища в поселке Калугин-Башкировка, передали в полиции.

Погибший - 37-летний уроженец Луганской области.

На трупе военнослужащего выявили множественные колото-резаные раны.

Правоохранители начали расследование инцидента в рамках статьи 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Следователи устанавливают обстоятельства совершения преступления и круг причастных.

Имя и фамилия погибшего полиция не назвала.

Фото: hk.npu.gov.ua

Как сообщалось ранее, в марте в Нововолынске ветеран АТО после драки с 15-летним подростком попал в больницу с тяжелой травмой. Через несколько дней военный скончался - у пострадавшего была трещина в голове от уха до уха.

Также мы писали о том, что недавно в Киеве неадекват избил ветерана АТО и его жену из-за простого замечания. В сети показали фото злоумышленника и объявили "охоту".