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Избили и похитили 12-летнего мальчика: неожиданный поворот в скандале

STYLERПроисшествия    09.03.2019 - 13:26
Избили и похитили 12-летнего мальчика: неожиданный поворот в скандале
Похищение ребенка под Киевом (иллюстративное фото: pixabay.com)

Похищение ребенка под Киевом оказалось фейком

Похищение ребенка под Киевом, по данным полицейских, оказалось фейком. Правоохранители опровергли информацию об избиении и похищении 12-летнего ребенка. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

По данным правоохранителей, заявление о похищении мальчика действительно поступало. Очевидцы инцидента позвонили на номер 102 и рассказали, что около футбольного поля возник конфликт между мужчинами и мальчиком. Мужчины посадили ребенка в автомобиль и отвезли его в неизвестном направлении. Однако уже через 20 минут сотрудники Киево-Святошинского отдела полиции установили личность владельца этого автомобиля, местонахождение несовершеннолетнего и обстоятельства происшествия.

Полицейские опросили лиц, которые якобы похитили ребенка, и других участников инцидента. Как выяснилось, все они знакомы между собой, в отношении 12-летнего школьника физической силы никто не применял и не похищал. Родители мальчика обратились с письменным заявлением в полицию, что никаких претензий они ни к кому не имеют.

Напомним, что Андрея Данилко обвинили в похищении ребенка.

Также мы писали, что под Днепром мужчина пытался похитить ребенка под предлогом того, что покажет котенка.

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