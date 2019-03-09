Изнасилование 14-летней под Херсоном: история получила неожиданное продолжение

Изнасилование школьницы в Новой Каховке оказалось фейком (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Изнасилование школьницы в Новой Каховке оказалось обманом ради мести

Изнасилование школьницы в Новой Каховке является фейковой информацией. 14-летняя жительница Новой Каховки ранее подала заявление в полицию об изнасиловании. По ее словам, трое молодых людей похитили ее и совершили акт сексуального насилия, после чего отпустили ее. По результатам медицинской экспертизы стало известно, что у школьницы не было следов изнасилования, а жертва инцидента ранее не состояла в сексуальных отношениях.

Как рассказывает издание Kherson.net, школьница, которая поздно вернулась домой, в свое оправдание решила соврать о трех похитителях и насильнике. Перепуганная и возмущенная родительница повела дочь в больницу, а затем сообщила о преступлении в Новокаховский отдел Национальной полиции. Там информацию об изнасиловании внесли в Единый реестр досудебных расследований и стали проводить проверку инцидента.

Полицейские нашли описанный девушкой автомобиль, а также трех "виновников" инцидента. Как выяснилось, никакого похищения не было. Двое из задержанных рассказали, что не видели девушку в тот день. Третий из них, 22-летний работник частной фирмы подтвердил, что знает школьницу, несколько раз с ней встречался. Как он рассказал, девушка соврала ему, что ей исполнилось 18 лет. На последнем свидании после вечеринки в кафе он повел ее в квартиру, арендованную знакомым, действительно намереваясь совершить сексуальный контакт. Как только девушка обнажилась, молодой человек понял, что ей не 18 лет и отказался от соития.

Как сообщают в издании, девушка решила отомстить молодому человеку и придумала историю с похищением и принуждением к сексу. В полиции инцидент не комментируют, о том, будет ли открыто дело о даче ложных показаний – не сообщается. Согласно статье 384 УКУ в случае открытия уголовного производства школьнице может грозить лишение свободы до трех лет.

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