Изнасилование 14-летней под Херсоном: в сети нашли виновников инцидента

Изнасилование подростка в Новой Каховке (иллюстративное фото: pixabay.com)

Изнасилование подростка в Новой Каховке оказалось фейком

Изнасилование подростка в Новой Каховке, по данным медицинского освидетельствования, оказалось фейком. В сети обвинили родителей школьницы, которая написала ложное заявление о совершении сексуального насилия. По мнению украинцев, ответственность за причиненный моральный ущерб "виновникам" инцидента должны понести родители 14-летней школьницы. Такое мнение выразили пользователи сети Facebook под публикацией в сообществе РБК-Украина.

Как ранее сообщалось, 14-летняя жительница Новой Каховки ранее подала заявление в полицию об изнасиловании. По ее словам, трое молодых людей похитили ее и совершили акт сексуального насилия, после чего отпустили ее. Сделала она это, по подозрениям полицейских, в отместку 22-летнему молодому человеку, который отказал ей из-за ее возраста.

В сети посчитали, что инцидент не должен остаться безнаказанным.

"А родителей следует крупно штрафонуть - за ненадлежащее воспитание и дачу ложных, чтобы жизнь медом не казалась...", "Все равно, арестовать и точка!", "14 лет, а уже такие закидоны", "Так и ломают парням судьбу, дошло б до СИЗО, трудно было бы объяснить ему, что это подстава...", - считают в сети.

Следует отметить, что за дачу ложных показаний ст. 384 УКУ предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Напомним, что появились неожиданные подробности ложного изнасилования 14-летней школьницы из Новой Каховки.

Ранее мы сообщали, что педофил-рецидивист продавал мальчиков извращенцам.