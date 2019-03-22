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Извините, что подвел: в Киеве нашли тело молодого парня

STYLERПроисшествия    22.03.2019 - 09:24
Извините, что подвел: в Киеве нашли тело молодого парня
Коллаж РБК-Украина

Молодой парень повесился прямо на рабочем месте

В Киеве обнаружили тело 28-летнего мужчины, который повесился в помещении цветочного ларька. Подробности трагедии сообщил "Информатор".

Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 марта. На горячую линию экстренных служб около двух ночи поступил звонок с информацией о пропаже мужчины, который работал продавцом в круглосуточном цветочном магазине на улице Елены Телиги, 17.

На место происшествия выехала патрульная полиция. Они обнаружили киоск закрытым. Просветив фонарями окна магазина, полицейские увидели внутри продавца. Молодой человек висел в петле.

Патрульные вызвали специалиста по открыванию дверей и следственно-оперативную группу. Медики констатировали смерть мужчины. Рядом с телом была обнаружена записка "Извините, что подвел".

 

Продавец повесился в цветочном магазине (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Знакомые погибшего рассказали, что он был добрым и отзывчивым человеком. Но причину такого поступка смогла объяснить хозяйка магазина. Она сообщили полицейским, что у парня были серьезные проблемы. Он взял товар в долг и ему угрожали убийством, если он не вернет необходимую сумму. Накануне он сказал хозяйке магазина фразу: "Завтра я повешусь", но она не восприняла это серьезно.

 

На Дорогожичах мужчина повесился в цветочном ларьке

Опубліковано Информатор Киев Четвер, 21 березня 2019 р.

Что произошло на самом деле и кто угрожал продавцу цветочного магазина будут выяснять сотрудники правоохранительных органов.

Украинцы отреагировали на трагедию и многие написали в комментариях, что знали молодого человека. Он всегда был приветливым, вежливым и внимательным.

Повесился в цветочном ларьке (YouTube/Информатор)

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне довели священника УПЦ МП до суицида.

А также рассказывали о том, что в Виннице мужчина перерезал себе горло на глазах у людей.

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