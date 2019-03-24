Карма настигла: убийца водителя BlaBlaCar погиб в Киеве

Убийство водителя BlaBlaCar Тараса Познякова - подозреваемый погиб в Киеве (фото: mvs.gov.ua)

Убийство водителя BlaBlaCar Тараса Познякова произошло почти три года назад

Подозреваемый в убийстве 25-летнего водителя BlaBlaCar Тараса Познякова 28-летний Кингисепп Луан Николаевич с позывным "Лука" погиб от взрыва в квартире в Киеве, в субботу 23 марта, сообщает сообщает пресс-служба ГУНП в Киеве.

Известно, что в жилом доме по адресу проспект Науки, 11, прогремел взрыв. Соседи, услышавшие хлопок, предположили, что взорвалась граната. Жильцы дома вызвали экстренные службы, а также сообщили полиции, что видели женщину, которая выбегала из квартиры сразу после взрыва.

Убийство водителя BlaBlaCar Тараса Познякова - подозреваемый Кингисепп Луан с позывным "Лука" погиб в Киеве (фото: соцсети)

Взрыв прогремел в коридоре, где и нашли в луже крови погибшего Луку. Медики констатировали смерть уроженца РФ, жителя Макеевки, Донецкой области, которого подозревали в зверском убийстве Тараса Познякова, совершенного 4 апреля 2016 года.

На месте работали патрульные, взрывотехническая служба, медики и следственно-оперативная группа.

Убийство водителя BlaBlaCar Тараса Познякова - подозреваемый погиб в Киеве (Тарас Позняков, фото: соцсети)

Пользователи сети называют произошедшее кармой, которая обрушилась на безжалостного убийцу.

"Карма настигла", - написал один из пользователей.

"Собаке - собачья смерть", - считает другой комментатор.

Убийство водителя BlaBlaCar Тараса Познякова - подозреваемый погиб в Киеве (фото: YouTube/полиция Киева)

Напомним, 4 апреля 2016 года Тарас Позняков подвозил из Львова в Киев пассажиров, которых нашел на сервисе попутчиков BlaBlaCar. После этого он бесследно исчез. В итоге правоохранители обнаружили машину в одном из гаражей Киево-Святошинского района. Как стало известно, украинца Тараса Познякова зверски убили.

Ранее сообщалось, что суд арестовал на два месяца по подозрению в убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова бывшего бойца "Правого сектора" Дмитрия Голуба с позывным "Тоф".