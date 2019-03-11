В Киеве авто сбило женщину с маленьким ребенком: все подробности ДТП

ДТП в Киеве - авто сбило женщину с ребенком (коллаж РБК-Украина)

Женщина с ребенком переходили дорогу на остановке

В ДТП в Киеве на улице Привокзальная (Дарницкий район), в понедельник, 11 марта, пострадала женщина с четырехлетней девочкой. Они выходили из трамвая, когда на них совершил наезд автомобиль Citroën, который после этого столкнулся с ВАЗом, сообщает "Информатор" в Facebook.

ДТП в Киеве - авто сбило женщину с ребенком (видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Женщина с девочкой переходили дорогу за трамваем. После столкновения женщина упала сверху на ребенка. Водитель Citroën сам оказал первую помощь пострадавшим.

Известно, что женщина и ребенок не получили значительных травм, но их все же госпитализировали для проверки состояния их здоровья.

Оба автомобиля двигались в сторону улицы Бориспольская. Из-за ДТП затруднено движение на улице.

Напомним, недавно 13-летняя девочка за рулем авто устроила жуткое ДТП в Тернополе, она госпитализирована с серьезными травмами.

Ранее сообщалось, что под Винницей пьяный 21-летний парень на Toyota устроил смертельное ДТП. В результате аварии погибла одна женщина.