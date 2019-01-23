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В Киеве девушка на авто влетела в людную остановку: фото с места ЧП

STYLERПроисшествия    23.01.2019 - 15:51
В Киеве девушка на авто влетела в людную остановку: фото с места ЧП
Коллаж РБК-Украина

Очевидцы рассказали, как произошел этот инцидент

В среду, 23 января из-за сложных погодных условий, автомобильное движение в Киеве практически остановилось, а в тех местах, где водители все-таки пытались проехать, образовались пробки, так как водители не могут справиться с управлением автомобилей. Так произошло и с женщиной-водителем на автомобиле Audi, сообщили на странице "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

Сообщается, что женщина влетела в остановку общественного транспорта на улице Елены Телиги.

"Госпожа на Audi не справилась с управлением и въехала в остановку общественного транспорта", - говорится в сообщении.

К счастью, как сообщают очевидцы, никто не пострадал и люди, которые находились в тот момент на остановке, успели отскочить в сторону.

В Киеве девушка на авто влетела в людную остановку: фото с места ЧП

Фото: facebook.com/KyivOperativ

А вот в социальных сетях киевляне активно обсуждают этот инцидент. Некоторые считают, что женщина-водитель сама виновата, так как ранее предупреждали о том, что в столице будет снегопад и просили не выезжать на личном транспорте без надобности.

В Киеве девушка на авто влетела в людную остановку: фото с места ЧП

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Другие же винят коммунальные службы, которые плохо справляются со своими обязанностями. Есть и такие, которые объясняют, что снег идет с самого утра и в большом количестве, поэтому справится со стихией очень трудно даже с той техникой, которая работает на улицах Киева с самого утра.

В Киеве девушка на авто влетела в людную остановку: фото с места ЧП

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ужасные пробки 23 января взбесили киевлян.

А также писали о том, что Украина ушла под снег из-за сильных осадков и публиковали впечатляющие фотографии.

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