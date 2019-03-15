В Киеве жестоко избили школьницу: появилось интересное мнение

Фото: В Киеве избили девочку (коллаж РБК-Украина)

Большинство проявлений травли - следствие ситуации и атмосферы в семье, говорит эксперт

В столичной школе №294 на Троещине школьницы жестоко избили свою одноклассницу, снимая избиение на камеру.

Начался конфликт со словесной перепалки. Затем ученицы избили свою одноклассницу. На видео видно, как пострадавшая становится на колени и в этот момент ее начинает бить другая. Девушка, которая нападала, повалила девушку на землю и начала бить ногами и руками. Потом к драке присоединилась другая школьница.

8 из 10 украинских детей сталкиваются с буллингом в школе. 48% из тех, кого травят, об этом молчат, еще 22% — считают подобную ситуацию нормой, говорят в украинском институте исследования экстремизма.

Интересно, что большинство поводов для конфликта между школьниками возникает в соцсетях. Словесные перепалки и недоразумения на территории школы отходят на второй план.

“Большинство проявлений травли является следствием ситуации и атмосферы в семье, — объясняет в комментарии для Styler Александр Кашлаков, президент "Ассоциации за новое поколение "Лелека". Специалист 20 лет работает с детьми.

Фото: 8 из 10 украинских детей сталкиваются с буллнгом в школе, говорят эксперты (pixabay.com)

"Напряженная и негармоничная атмосфера в семье даром для ребенка не проходит. Он ее переносит в коллектив. И, кстати, компенсирует в нем проблемы. Делая плохо другим - чем больше таких поступков, тем больше подсознательной компенсации получает", - поясняет эксперт.

Вторая распространенная причина травли — низкий уровень эрудиции детей, отсутствие понимания, что мир очень разнообразен.

"И что эта непохожесть между людьми не является недостатком и не является причиной для хихиканья. Жертвами такого мировоззрения становятся дети, которые чем-то отличаются от большинства — имеют рыжие волосы, высокий или низкий рост, чрезмерную скромность. Также притягивают плохое отношение дети, которые болезненно воспринимают критику”, - комментирует Александр Кашлаков.

Напомним, ранее юрист объяснил и дал советы, как защитить ребенка во время конфликта в школе, где он учится.

Также глава столичной юстиции пояснил, как избежать поборов в школах.