Под Киевом депутаты избили журналиста программы "Схемы": что известно

Коллаж РБК-Украина

Пострадавшие журналисты назвали имена тех, кто совершил нападение

В селе Чабаны Киевской области депутаты сельского совета напали на журналиста и его коллегу. Они нанесли им телесные повреждения и разбили камеру. Об инциденте сообщили в главном управлении Национальной полиции Киевской области.

Инцидент произошел в среду, 6 марта, около 12 часов дня. В полицию позвонил 37-летний житель Киевской области и рассказал, что в помещении сельского совета Чабанов на него напали неизвестные, избили его и сломали видеокамеру.

На место происшествия прибыли патрульные полицейские Киево-Святошинского отдела полиции. Они выяснили, что жертвами нападения стал работник СМИ и его коллега.

По факту происшествия было открыто уголовное производство по статье 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Следователи проводят опрос свидетелей и выясняют все обстоятельства происшествия. Также полиция проводит мероприятия, чтобы установить лиц, которые причастны к правонарушению.

Представитель Национальной полиции Ярослав Тракало сообщил, что было совершено нападение на журналистов проекта "Радио Свобода" – программы "Схемы". Об этом он рассказал в комментарии для "Украинской правды".

"В ближайшее время члены съемочной группы, в отношении которых было совершено правонарушение, получат приглашение в полицию для проведения следственных действий - дачи показаний и опознания лиц, которые препятствовали проведению видеосъемки", - отметил Тракало.

Позже стало известно, что пострадала журналистка Катерина Каплюк и оператор Борис Троценко. Они сообщили, что среди нападавших были заместители председателя Чабановской сельской рады Александра Киризлиева.

Журналисты назвали их имена – заместитель председателя по вопросам ЖКХ Владимир Чуприна и заместитель головы по вопросам работы исполнительных органов Юрий Бондар.

Также съемкам препятствовали представители общественной организации "Развитие Киевщины" и председатель этой организации Валерий Присяжный.

У Бориса Троценко медики диагностировали сотрясение мозга.

Видео: YouTube/Радио Свобода

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Житомире библиотекарь напал на АТОшника.

А также рассказывали о том, что в Киеве избили известного журналиста.