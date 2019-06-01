Под Киевом пятилетнему ребенку прострелили голову: детали жуткой трагедии

Ребенку выстрелили в голову под Киевом (коллаж РБК-Украина)

Ребенок находится в тяжелом состоянии

В Переяслав-Хмельницком, под Киевом, пятилетнему мальчику выстрелили в голову. Родители нашли своего сына на улице, он был весь в крови. После госпитализации медики обнаружили пулевое ранение в голову. Мальчика прооперировали, сейчас он в тяжелом состоянии. Инцидент случился в пятницу, 31 мая. О происшествии сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Киевской ОГА.

На момент обнаружения травмы ребенок был окровавлен и очевидно имел травму головы и судороги.

"Вчера, 31 мая 2019 года, в 15:55 в травматологическое отделение Переяслав-Хмельницкой центральной районной больницы обратились родители пятилетнего Кирилла с предварительным диагнозом открытая черепно-мозговая травма. По словам очевидцев, родители нашли мальчика на улице и подумали, что он ударился головой о бровку", - говорится в сообщении.

Ребенку выстрелили в голову под Киевом (фото: facebook.com/obldozkievua)

После консультации нейрохирурга малыша прооперировали.

"У ребенка обнаружено пулевое ранение, которое повлекло перелом костей черепа и повреждения головного мозга. Кто ранил мальчика, чем именно и какие были причины, сейчас выясняет полиция, которой врачи сразу проинформировали. Сейчас ребенок в очень тяжелом состоянии, на аппарате искусственного дыхания", - добавили в сообщении.

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