В Конотопе пенсионер зарезал сына из-за 300 гривен

Фото: коллаж РБК-Украина

Незадолго до убийства мужчина планировал покончить с собой

В Сумской области в городе Конотоп 63-летний мужчина убил собственного сына, которого заподозрил в краже 300 гривен. Как сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в своем Facebook в понедельник, 4 марта, пенсионера приговорили к 8 годам тюрьмы - его признали виновным по ч. 1 ст. 115 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) Уголовного кодекса.

Отмечается, что на решение суда повлияли показания супруги преступника. Женщина рассказала, что он всегда был крайне требователен к сыну.

Между тем у сына были проблемы с наркотиками. Он не работал, стоял на учете в наркодиспансере и неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей.

Трагедия произошла еще прошлым летом - 28 июля 2018 года отец не досчитался 300 гривен, и заподозрил в краже своего сына. Пенсионер схватил кухонный нож и нанес ему два удара в шею. Потерпевший скончался на месте.

По словам прокурора Конотопской местной прокуратуры Юлии Волосюк, отношения между отцом и сыном уже длительное время были непростые.

Сообщается также, что пенсионер планировал покончить жизнь самоубийством.

Экспертиза показала, что обвиняемый является вменяемым - в момент совершения преступления он осознавал свои действия и мог руководить ими.

Скрин: facebook.com/lysenko.andrii

Как сообщалось ранее, под Харьковом отец "нечаянно" убил ребенка - он стукнул 7-летнего мальчика, и он ударился головой о железную стойку кровати. Через несколько дней ребенок скончался от полученных травм. Ранее мужчина был судим за нанесение тяжких телесных повреждений собственной дочери.

Также мы писали о том, что 26 января в одном из поселков Николаевской области между знакомыми разгорелся конфликт, в ходе которого мужчина зарезал своего товарища из-за 30 гривен.

Напомним, ранее мы рассказывали детали жестокого убийства несовершеннолетней девочки.