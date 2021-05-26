В Кривом Роге 17-летний парень облил бензином беременную девушку и поджег

В Кривом Роге 17-летний парень облил беременную девушку бензином и поджег, а затем скрылся с места происшествия. На поиски подозреваемого бросили личный состав криминальной полиции и дополнительные патрули, также правоохранители перекрыли ж/д- и автовокзалы.

Об этом 26 мая передали в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Жуткий инцидент произошел сегодня днем в одной из квартир многоэтажки по улице Соборности в Долгинцевском районе. В службу ГСЧС поступило сообщение, что в помещении горит девушка. Спасатели проинформировали о происшествии правоохранителей.

21-летняя пострадавшая, которая ждет ребенка, была госпитализирована с телесными повреждениями и ожогами в больницу, сейчас ей оказывают медицинскую помощь.

Предварительно было установлено, что в квартире между девушкой и ее сожителем возник конфликт, в ходе которого молодой человек облил несчастную легковоспламеняющимся веществом и поджег. Сам же убежал.

В ходе розыскных мероприятия подозреваемого удалось оперативно найти и задержать.

Полицейские рассказали, что по месту проживания парня был проведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято оружие - это пистолет и самопал.

Сейчас следователь решает вопрос об открытии по факту происшествия уголовного производства по предварительной правовой квалификации, предусмотренной ст. 15, ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса.

В Кривом Роге задержали изверга, который поджег беременную девушку (фото: facebook.com/PoliceDniproRegion)