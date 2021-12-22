В Кривом Роге депутат, близкий к "Юзику", устроил драку с ветераном АТО: видео

Глава фракции "Слуга народа" в Кроворожском райсовете Александр Фастовец устроил драку. Потасовка произошла во время голосования за передачу 5000 га предприятия "Широковское" жителям Криворожского района, которые не участвовали в распаевании: героям АТО, медикам, учителям и тд.

По его словам, Фастовец является бизнес-партнером нардепа Юрия Корявченкова и имеет к этой земле свой интерес.

"Фастовец не один год незаконно засевает эту землю. Раньше рейдерским путем ее передали громаде с карманным главой-коррупционером и через договоры теневой аренды эта земля перешла в аренду Фастовцу, который получал серьезные доходы. По оценкам экспертов, это порядка 4 млн долларов в год. Ему вчера было, что терять", - заявил Мудрый.

По словам главы райсовета, перед началом сессии Фастовец и его коллега по фракции Денис Векленко завели в райсовет титушек, которые выломали дверь и ворвались в сессионный зал.

"Чтобы сорвать сессию, Фастовец выбежал на президиум, его однопартиец начал "резать" микрофоны. Перед этим мы награждали участников АТО. Один из них подошел, хотел остановить действия Векленко. Тот начал плевать ему в лицо. Чтобы спровоцировать потасовку, Фастовец подошел к участнику АТО и ударил его кулаком в лицо", - добавил Мудрый.

Прибывшие на место сотрудники полиции заявили, что здание райсовета заминировано и потребовали эвакуировать всех присутствующих. "Все понимали: это необходимо, чтобы сорвать сессию. Депутаты и люди не вышли из зала. Вопрос поставили на голосование", - добавил Мудрый.

После того как депутаты райсовета приняли решение в пользу местных жителей, полиция начала проверку здания райсовета на предмет взрывоопасных предметов, а также провела обыск в кабинете главы райсовета.

"У нас изъята почти вся компьютерная техника на сегодня, вся документация. Я так понимаю, что цель была одна: изъять печать райсовета, чтобы не дать мне поставить печать на решении и не дать этому решению вступить в силу", - сообщил Мудрый.