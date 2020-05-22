ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Кривом Роге девушка подстрелила прокурора возле отеля: детали ЧП

STYLERПроисшествия    22.05.2020 - 16:47
В Кривом Роге девушка подстрелила прокурора возле отеля: детали ЧП
В Кривом Роге подстрелили прокурора (коллаж РБК-Украина)

В Кривом Роге девушка устроила стрельбу и тяжело ранила местного прокурора Пипку

В Кривом Роге произошла стрельба возле отеля "Украиночка" - девушка выпустила всю обойму из травматического пистолета в прокурора Алексея Пипку. Мужчина был экстренно госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Стрелявшую задержали, и в настоящее время полиция ведет расследование. Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 15 ч. 1 ст. 115 "Покушение на убийство" Криминального кодекса.

Сам инцидент произошел 21 мая около полуночи в Саксаганском районе города.

Как передает местное издание "Первый Городской" со ссылкой на собственные источники, ЧП произошло во время празднования дня рождения в компании друзей. К месту гуляний также приехала знакомая девушка прокурора Криворожской местной прокуратуры №3, которая и устроила стрельбу.

В пресс-службе полиции не комментируют детали происшествия и что могло стать причиной.

В то же время в криворожских пабликах активно обсуждают ночную стрельбу и пишут, что в то время в отеле праздновали именины одного из сотрудников прокуратуры.

Почему стреляли в криворожского прокурора Пипку

Также в сети озвучиваются несколько версий инцидента. Согласно одной из них, у Алексея Пипки в состоянии сильного алкогольного опьянения возник конфликт с девушкой в компании прокуроров.

"Не робкая барышня полезла в карман. Не за словом, а за стволом", - утверждается в материале.

Также отмечается, что раненому в область живота Пипке уже провели несколько операций.

В Кривом Роге девушка подстрелила прокурора возле отеля: детали ЧП

Фото: скрин поста facebook.com/devils.kryvbass

Вторую версию озвучил криворожский журналист Кирилл Кризалис. Он утверждает, что в прокурора стреляла его сожительница по причине ревности.

"Причина: сожительница прокурора приревновала его к другой барышне. Мои источники утверждают, что девушка слегка не в себе, любит выпить и порой бывает неконтролируемой", - написал он в своем Facebook.

В Кривом Роге девушка подстрелила прокурора возле отеля: детали ЧП

Фото: скрин поста facebook.com/crizalis

Ранее сообщалось, что в Киеве на Подоле произошла стрельба вблизи одного из храмов, в результате ранение получил один человек. Инцидент произошел на автостоянке возле храма на улице Мостицкой.

Автор: Владимир Костырин

Теги Новости Украины Кривой РогинцидентСтрельба
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь