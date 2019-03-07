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Кровавая расправа в студенческом общежитии: все подробности трагедии

STYLERПроисшествия    07.03.2019 - 18:57
Кровавая расправа в студенческом общежитии: все подробности трагедии
Студент зарезал однокурсника в общежитии под Винницей (коллаж РБК-Украина)

Двое студентов устроили поножовщину из-за бытовой ссоры

Студент Тульчинского высшего профессионального училища в Винницкой области зарезал своего однокурсника. От полученных ранений 18-летний парень скончался, сообщают в Нацполиции Винницькой области.

Известно, что между двумя сверстниками возник бытовой конфликт на кухне общежития. Позже один из ребят пришел в комнату другого, где они продолжили ссориться. Тогда он нанес проникающее ножевое ранение брюшной полости своему одногруппнику. Нож он прихватил с собой.

18-летнего студента третьего курса госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы, однако медикам не удалось спасти его жизнь. Через несколько часов парень скончался от полученных ранений.

Сообщается, что погибший парень - уроженец Шаргородского района Винницкой области.

За совершенное преступление парню грозит тюремное заключение на срок до 10 лет.

Напомним, 6 марта в селе Мазуровка Винницкой области произошло двойное убийство - мужчина жестоко расправился с молодой парой.

Также мы сообщали, что 5 марта в Харькове похоронили 14-летнюю школьницу, которую зарезал ее 16-летний бывший парень. Убитый горем отец девочки не понимает, зачем ему теперь жить.

Мы писали, что бывший МЧСник из Крыма зверски убил свою семь'ю в Москве. За несколько дней до этого он растлил своего пятилетнего сына.

 

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