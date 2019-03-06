Во Львове орудует сексуальный маньяк: приметы преступника

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Маньяк напал на девушку в подъезде ее дома

Во Львове орудует маньяк. Ночью 5 марта неизвестный мужчина в бежевом пальто напал на 20-летнюю девушку на улице Пулюя. Отмечается, что злоумышленник находится в розыске, передает местное издание "Львовская мануфактура новостей".

Когда потерпевшая дала описание преступника правоохранителям, оказалось, что на него уже поступали жалобы от других людей.

Сообщается, что незнакомец шел за девушкой Ириной до ее дома. Уже в подъезде на лестнице он на нее набросился.

"Начал облапывать меня. Я вырвалась, хотела выбежать из дома, но прямо у входной двери он поймал меня снова", - говорит потерпевшая.

Ирина рассказала, что мужчина прижал ее в углу и все время повторял: "Давай потр**аемся!".

"Я кричала, звала на помощь. В один момент завизжала так громко, что голос сорвался", - вспоминает девушка.

После этого злоумышленник скрылся, так как побоялся, что люди выйдут из квартир на помощь и его схватят. Впрочем, рассказала Ирина, на крики никто так и не появился.

По словам девушки, маньяк выглядел как интеллигент, и вначале она решила, что это просто студент, который снимает квартиру в доме.

"Опрятный, культурный. Не выглядел ни пьяным, ни обкуренным. Был одет в бежевый кашемировое пальто и массивный полосатый шарф, аккуратно заправленный в пальто. Брюки были темными", - рассказала она.

Согласно описанию преступника, ему около 23-25 ​​лет, рост около 175-180 сантиметров, среднего телосложения. У него светлые волосы.

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