Масштабное ДТП в Киеве: на Майдане столкнулись шесть автомобилей (фото, видео)

Иллюстративное фото (РБК- Украина)

Авария в центре столицы вызвала серьезную пробку

В Киеве произошло ДТП с участием шести автомобилей. Масштабную аварию в центре столицы на Майдане Незалежности спровоцировал седан "Volkswagen", передает "Информатор".

Отмечается, что 6 марта вечером на перекрестке авто влетело в машину "Honda CR-V", которая двигалась с улицы Михайловская в сторону Крещатика. Кроме того, "Volkswagen" не затормозил и протаранил "Citroen C3", который стоял на встречной полосе. Тот же из-за удара врезался в "ВАЗ 2109" и зацепил стоящие сзади "Dacia" и "Hyundai".

По словам очевидцев, "немец" устроил ДТП из-за того, что не остановился на красный свет и продолжил движение, что и привело к таким последствиям.

Фото: kiev.informator.ua

Из-за аварии в центре образовалась длинная "пробка".

На месте происшествия работали полицейские и медики. Пострадавшим оказали помощь, при этом серьезных травм никто к счастью не получил.

Правоохранители устанавливают все детали инцидента.

Видео: YouTube / informator.ua

Как сообщалось ранее, 5 марта недалеко от Вишневое на Боярской трассе произошло тройное ДТП, которое забрало жизнь двух человек.

Также мы писали о том, что 28 февраля в Киеве на мосту Метро произошло масштабное ДТП - карета "скорой помощи" столкнулась с автомобилем ZAZ Vida. Погибли трое человек, еще двое были госпитализированы.

Напомним, что недавно на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП с микроавтобусом. В результате аварии погибли пять человек.