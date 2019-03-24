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Массовая бойня на концерте Меладзе: подробности трагедии

STYLERПроисшествия    24.03.2019 - 15:31
Массовая бойня на концерте Меладзе: подробности трагедии
На концерте Меладзе произошла драка со стрельбой (Валерий Меладзе, фото: facebook.com/meladzeofficial)

Во время концерта Валерия Меладзе массовая потасовка закончилась перестрелкой

Во время выступления Валерия Меладзе на концерте в Москве в честь дня рождения российского предпринимателя Дмитрия Павлова произошла массовая драка со стрельбой, сообщают росСМИ.

Известно, что во время выступления Валерия Меладзе в бизнес-центре между гостями возник конфликт, который продолжился на улице около здания. Массовая потасовка переросла в стрельбу.

Потасовка произошла в субботу вечером, 23 марта, по адресу улица Карьер, 2А в бизнес-центре "Карьер 2А".

В результате инцидента два человека получили ранение. 47-летнего мужчину ранили в голень, а 37-летний получил ушибленную травму глаза. Пострадавших госпитализировали в одно из медицинских учреждений в Москве.

Остальных участников драки задержали и доставили в отдел МВД по Академическому району.

Массовая бойня на концерте Меладзе: подробности трагедии

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе (фото: instagram.com/albinadzhanabaeva)

Ранее мы сообщали, что Вера Брежнева намекнула на разрыв с Константином Меладзе. Певица опубликовала в Instagram загадочное послание и видео с отрывком из совместного клипа с Даном Баланом. Некоторые пользователи решили, что звезда намекнула на роман с исполнителем.

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