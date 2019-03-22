Мать 2 года насиловала сына: шокирующие детали в деле "менеджера по детям"

Фото: коллаж РБК-Украина

Экс-актриса "взрослых" фильмов переключилась на малолетних, чтобы больше зарабатывать

Горе-мать снимала своего малолетнего сына в порно и получала за "взрослое" видео и фото от 1500 до 3000 гривен. 26-летняя женщина из Козятина Винницкой области растлила собственного ребенка в двухлетнем возрасте. Сейчас мальчику четыре года, его забрала бабушка, а сама преступница взята под стражу согласно статьи 208 кримнально-процессуального кодекса.

Как рассказал заместитель начальника департамента киберполиции Виталий Чубаевский, женщина является профессиональной порноактрисой, но так как за половые акты с малолетними она получала гораздо большие средства, она начала заниматься этой противоправной деятельностью.

Женщина уже призналась в преступлениях и дает показания следователям. Задержанной объявлено о подозрении по трем статьям - 301 (распространение детской порнографии), 156 (развращение малолетних) и 153 (сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины.

Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: cyberpolice.gov.ua

Она сообщила, что заняться детской порнографией ей предложили в сети ("ВКонтакте"). Говорит, что неизвестная девушка написала ей несколько вариантов подработки на выбор - съемка порно на любой вкус. Ей понравился вариант стать "менеджером по детям". Нужно было искать в интернете несовершеннолетних, знакомиться с ними и уговаривать за деньги сняться в обнаженном виде и прочее.

Видео: YouTube / Телеканал Правда

В киберполиции отметили, что фото и видео контент порнографического характера продавали на специализированных закрытых форумах для иностранцев.

Полиция сообщила о задержании горе-матери 13 марта. Шокирующая новость вызвала в обществе широкий резонанс, при том, что в криминальных сводках сообщения о подобных преступлениях, увы, уже не редкость.

Так, по данным прокуратуры в течение 2018 года было зарегистрировано 1662 производства по статье "распространение детской порнографии". В 2019 году за январь-февраль таких было уже 325.

Фото: cyberpolice.gov.ua

"Деньги для родителей-извращенцев, которые снимают своих детей в порно, как ни странно, не всегда являются главной "мотивацией". Ведь это действительно люди с отклонениями, которые, скорее всего, перенесли какие-либо травмы (не исключено, что в раннем детстве). Поэтому снимая слабых и беззащитных детей в интим-видео такие родители просто стремятся реализовать себя хоть в чем-то. И они, что самое печальное, действительно не видят в этом чего-то уже очень криминального", - рассказали Styler психологи.

Как сообщалось ранее, в феврале в Киеве задержали организатора детской порностудии, который режиссировал и участвовал в съемках детской порнографии. 51-летний задержанный вместе со своим 22-летним сообщником отснятый материал сбывали через интернет в страны ЕС, Азии и Америки. За половые сношения с несовершеннолетними злоумышленник платил им от 500 до 1,5 тыс. гривен.

Также мы писали о том, что в Кривои Роге семейная пара насиловала собственную четырехлетнюю дочь. Горе-родителей признали вменяемыми и теперь им грозит серьезный срок - их будут судить сразу по пяти статьям УК. 30-летний мужчина и 28-летняя женщина продавали видео в интернете и получали за это большие деньги. Заказчик и спонсор преступления также был арестован - это 40-летний житель Беларуси, который рассчитывался с родителями-насильниками с помощью криптовалюты.

Напомним, что в феврале в Николаеве задержали "на горячем" педофила-сутенера за продажу в сексуальное рабство мальчиков-подростков. За свою "работу" от клиентов он получал 2000 гривен. Преступнику 30 лет. Ранее его судили за изнасилование и растление несовершеннолетних и приговорили к 11 годам тюрьмы, но уже через 6 лет он был условно-досрочно освобожден.

Недавно в Украине поймали беглого педофила из Германии, который четыре года скрывался от Интерпола. Мужчину обвиняют в изнасиловании 15-ти детей.

В начале февраля в Запорожье активисты разоблачили и задержали 27-летнего педофила, после чего провели с ним "воспитательную беседу". После обнародования в интернете фото любителя малолетних читатели местного СМИ узнали в нем депутата сельского совета.

Добавим, что недавно Styler писал о том, что эксперты объяснили, почему педофилы снимают порно со своими детьми.