ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мать 2 года насиловала сына: шокирующие детали в деле "менеджера по детям"

STYLERПроисшествия    22.03.2019 - 07:52
Мать 2 года насиловала сына: шокирующие детали в деле "менеджера по детям"
Фото: коллаж РБК-Украина

Экс-актриса "взрослых" фильмов переключилась на малолетних, чтобы больше зарабатывать

Горе-мать снимала своего малолетнего сына в порно и получала за "взрослое" видео и фото от 1500 до 3000 гривен. 26-летняя женщина из Козятина Винницкой области растлила собственного ребенка в двухлетнем возрасте. Сейчас мальчику четыре года, его забрала бабушка, а сама преступница взята под стражу согласно статьи 208 кримнально-процессуального кодекса.

Как рассказал заместитель начальника департамента киберполиции Виталий Чубаевский, женщина является профессиональной порноактрисой, но так как за половые акты с малолетними она получала гораздо большие средства, она начала заниматься этой противоправной деятельностью. 

Женщина уже призналась в преступлениях и дает показания следователям. Задержанной объявлено о подозрении по трем статьям - 301 (распространение детской порнографии), 156 (развращение малолетних) и 153 (сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины.

Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Мать 2 года насиловала сына: шокирующие детали в деле &quot;менеджера по детям&quot;

Фото: cyberpolice.gov.ua

Она сообщила, что заняться детской порнографией ей предложили в сети ("ВКонтакте"). Говорит, что неизвестная девушка написала ей несколько вариантов подработки на выбор - съемка порно на любой вкус. Ей понравился вариант стать "менеджером по детям". Нужно было искать в интернете несовершеннолетних, знакомиться с ними и уговаривать за деньги сняться в обнаженном виде и прочее. 

Видео: YouTube / Телеканал Правда

В киберполиции отметили, что фото и видео контент порнографического характера продавали на специализированных закрытых форумах для иностранцев.

Полиция сообщила о задержании горе-матери 13 марта. Шокирующая новость вызвала в обществе широкий резонанс, при том, что в криминальных сводках сообщения о подобных преступлениях, увы, уже не редкость.

Так, по данным прокуратуры в течение 2018 года было зарегистрировано 1662 производства по статье "распространение детской порнографии". В 2019 году за январь-февраль таких было уже 325. 

Мать 2 года насиловала сына: шокирующие детали в деле &quot;менеджера по детям&quot;

Фото: cyberpolice.gov.ua

"Деньги для родителей-извращенцев, которые снимают своих детей в порно, как ни странно, не всегда являются главной "мотивацией". Ведь это действительно люди с отклонениями, которые, скорее всего, перенесли какие-либо травмы (не исключено, что в раннем детстве). Поэтому снимая слабых и беззащитных детей в интим-видео такие родители просто стремятся реализовать себя хоть в чем-то.  И они, что самое печальное, действительно не видят в этом чего-то уже очень криминального", - рассказали Styler психологи.

Как сообщалось ранее, в феврале в Киеве задержали организатора детской порностудии, который режиссировал и участвовал в съемках детской порнографии. 51-летний задержанный вместе со своим 22-летним сообщником отснятый материал сбывали через интернет в страны ЕС, Азии и Америки. За половые сношения с несовершеннолетними злоумышленник платил им от 500 до 1,5 тыс. гривен.

Также мы писали о том, что в Кривои Роге семейная пара насиловала собственную четырехлетнюю дочь. Горе-родителей признали вменяемыми и теперь им грозит серьезный срок - их будут судить сразу по пяти статьям УК. 30-летний мужчина и 28-летняя женщина продавали видео в интернете и получали за это большие деньги. Заказчик и спонсор преступления также был арестован - это 40-летний житель Беларуси, который рассчитывался с родителями-насильниками с помощью криптовалюты.

Напомним, что в феврале в Николаеве задержали "на горячем" педофила-сутенера за продажу в сексуальное рабство мальчиков-подростков. За свою "работу" от клиентов он получал 2000 гривен. Преступнику 30 лет. Ранее его судили за изнасилование и растление несовершеннолетних и приговорили к 11 годам тюрьмы, но уже через 6 лет он был условно-досрочно освобожден. 

Недавно в Украине поймали беглого педофила из Германии, который четыре года скрывался от Интерпола. Мужчину обвиняют в изнасиловании 15-ти детей.

В начале февраля в Запорожье активисты разоблачили и задержали 27-летнего педофила, после чего провели с ним "воспитательную беседу". После обнародования в интернете фото любителя малолетних читатели местного СМИ узнали в нем депутата сельского совета.

Добавим, что недавно Styler писал о том, что эксперты объяснили, почему педофилы снимают порно со своими детьми.

Мать все знала: детали надругательства над ребенком в Черновицкой области Педофил изнасиловал девочку в общежитии: инцидент получил продолжение
Новости Украины Киберполицияпедофилпорнография
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь