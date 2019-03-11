Надели мешок на голову и потоптались: как задерживали активистов в Черкассах

Нацкорпус в Черкасах - на акции пострадали активисты (коллаж РБК-Украина)

Полиция отпустила не всех задержанных представителей Национального корпуса

Акция "Национального корпуса" в Черкассах, закончилась столкновениями с полицией и задержанием активистов, которых подозревают в организации массовых беспорядков, сообщает РБК-Украина.

Семерых представителей Нацкорпуса задержали, когда те направлялись в сторону Киева, пятерых из них вскоре отпустили. Позже в райотдел полиции пришли около 100 человек, среди которых были активисты, депутаты горсовета, а также мэр Черкасс, чтобы выяснить, за что задержали и почему не отпускают Дмитрия Кухарчука и Антона Братка.

Напомним, во время акции активисты требовали арестовать бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына. Активистам предъявляют обвинения в организации массовых беспорядков во время визита президента в Черкассы.

Один из участников акции, которого полицейские отпустили, Евгений Свиридов рассказал подробности задержания, сообщает черкасское издание "Про все".

По его словам, сегодня утром они всемером двигались на двух авто в сторону Киева, вблизи Переяслав-Хмельницкого их остановили представители полиции. Они разбили стекло авто, с применением силы вытащили ребят из него и положили на землю. После чего надели наручники и повезли в Черкассы.

"Нас погрузили в наши же машины и доставили пятерых из нас в районный отдел полиции, а двоих - в городской. Во время задержания лично ко мне полиция не применяла физическую силу, а к представителю Нацдружины Олегу, по его словам, применяла. В отделении в течение нескольких часов правоохранители опрашивали нас как свидетелей. Также они перерыли все наши вещи, после чего из наших кошельков исчезла наличность и ценный для меня предмет - нож", - рассказал Евгений.

Активист Нацкорпуса Игорь Зайчук сообщил, что при задержании Дмитрию Кухарчуку нанесли значительные травмы.

"Его силой вытащили из машины, надели на голову мешок и начали топтаться ногами. Сейчас мне известно, что когда Дмитрия доставляли в отделение, на нем была порванная окровавленная одежда, многочисленные царапины на теле и лице и выбитое плечо. Обратиться за медицинской помощью ему не предоставили возможности", - отметил Игорь.

И. о. руководителя Черкасского отдела полиции Владимир Тесля, который вышел к протестующим, сообщил, что в отделе полиции Кухарчука и Братка пока нет. Они задержаны в порядке ст. 208 УПК и находятся в изоляторе временного содержания. В ближайшее время, вероятно завтра, они будут доставлены в суд для избрания меры пресечения.

Активист Нацкорпуса Игорь Зайчук отметил, что завтра они придут в суд с требованием отпустить Дмитрия Кухарчука и Антона Братка и избрания меры пресечения не связанной с содержанием активистов под стражей.

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