Напилась и выбросила: под Сумами обнаружили мертвого младенца

Полиции удалось отыскать мать новорожденного ребенка
В Сумах обнаружили мертвого новорожденного ребенка. Тело малыша обнаружили местные жители под мостом речки Дрыгайлиха, возле поселка Недрыгайлово. Об этом информирует издание Sumy.Today.
Тело новорожденного ребенка обнаружили в среду, 6 марта, около часу дня. Прохожие увидели его под мостиком и немедленно сообщили в полицию.
Информацию об инцидент подтвердила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко. Сотрудники правоохранительных органов смогли быстро установить мать новорожденного ребенка.
Это местная жительница 1991 года рождения. Когда полицейские пришли к ней, чтобы выяснить, что произошло, женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.
На данный момент она задержана и решается вопрос об объявлении ей подозрения. Полиция выясняет все детали происшествия и устанавливает все подробности преступления.
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По предварительной информации, малыш родился мертвым, и женщина отнесла его в заброшенный дом, который находится недалеко от ее места проживания.
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