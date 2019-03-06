Напилась и выбросила: под Сумами обнаружили мертвого младенца

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Полиции удалось отыскать мать новорожденного ребенка

В Сумах обнаружили мертвого новорожденного ребенка. Тело малыша обнаружили местные жители под мостом речки Дрыгайлиха, возле поселка Недрыгайлово. Об этом информирует издание Sumy.Today.

Тело новорожденного ребенка обнаружили в среду, 6 марта, около часу дня. Прохожие увидели его под мостиком и немедленно сообщили в полицию.

Информацию об инцидент подтвердила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко. Сотрудники правоохранительных органов смогли быстро установить мать новорожденного ребенка.

Это местная жительница 1991 года рождения. Когда полицейские пришли к ней, чтобы выяснить, что произошло, женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

На данный момент она задержана и решается вопрос об объявлении ей подозрения. Полиция выясняет все детали происшествия и устанавливает все подробности преступления.

Напомним, ранее мы сообщали о жутком ЧП в Одесской области. Молодая женщина родила ребенка дома, без помощи врачей, замотала его в пакет и заживо похоронила на огороде.

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По предварительной информации, малыш родился мертвым, и женщина отнесла его в заброшенный дом, который находится недалеко от ее места проживания.

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