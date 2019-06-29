Нашли в луже крови: отчим топором разрубил голову подростку

Отчим с топором напал на подростка в Винницкой области - все подробности (коллаж РБК-Украина)

Отчим решил убить ребенка из-за того, что тот его прогнал

В Винницкой области отчим с топором напал на подростка и прорубил ему голову. Инцидент произошел в одном из сел Фастовского района. 52-летний мужчина ночью зашел в комнату к своему пасынку и нанес удар ему по голове. В доме были и другие дети, однако, что произошло в комнате брата никто не заметил. Об этом рассказывается в сюжете "Чрезвычайных новостей".

Как сообщается, мама нашла своего сына в луже крови посреди ночи. Его привезли в жмеринскую больницу в 3 часа ночи. Как сообщается, состояние ребенка крайне тяжелое. Спустя три часа после госпитализации детский нейрохирург провел операцию.

Отчим с топором напал на подростка в Винницкой области - все подробности (скриншот: youtube.com/Чрезвычайные новости)

Убивать подростка пришел отчим, которого выгнала мать пострадавшего из-за алкоголизма. Когда он вернулся, 16-летний Ярослав снова его прогнал.

"Кровь у него бежала изо рта, носа, уха. Я испугалась", - рассказывает мама пострадавшего.

Отчим с топором напал на подростка в Винницкой области - все подробности (скриншот: youtube.com/Чрезвычайные новости)

После случившегося полиция сразу кинулась на поиски того, кто мог так тяжело изувечить ребенка. Подозрения сразу же пали на сожителя матери пострадавшего. Он долго отрицал свою вину, но потом сознался, что обиделся на подростка и решил ему отомстить за то, что тот его выгнал. Он ночью взял топор и жестоко расправился с пасынком. План мести он придумал после работы. Как только он вернулся, выпив предварительно несколько стаканов водки, решил "проучить" непослушного пасынка. Отчима задержали. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

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