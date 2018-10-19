За неделю до трагедии в Керчи оккупанты в "Артеке" обучали детей стрельбе

Фото: twitter.com/KrimRt

Учения произошли за неделю до бойни в технологическом колледже

За неделю до трагедии в Керчи оккупанты в детском лагере "Артек" обучали подростков стрельбе. Об этом сообщает блоггер RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

Отмечается, что учения произошли за неделю до бойни в технологическом колледже – 10 октября.

"Пожалуйста, делайте ретвит. Это просто. Я не претендую на авторство, но вы же признаете права грибника на грибы, что он собрал в не своем лесу? Маринованные в банке, с лучком - они же уже собственность грибника? Или пожалуйста - сами, ситом, сотни ресурсов... Хорошо?", - говорится в сообщении.



Скрин: twitter.com/KrimRt

Также блогер отреагировала на "отмазки" и усиленные попытки российских пропагандистов или обвинить виновным в трагедии интернет, или разыскать "украинский след":

"Артек. 10 октября 2018. года И при чем тут Россия? Он же кошек при Украине вешал!";

"Артек. 10 октября 2018 года. Как вы можете! Ну при чем здесь Россия! Виноват интернет!";

"Артек. 10 октября 2018 года. Ну что вы такое говорите! При чем тут Россия! Он же 2 раза в Харьков ездил!";

"Артек. 10 октября 2018 года! Ну что вы! При чем тут Россия! Это Свидетели Иеговы виноваты!"...

Фото: twitter.com/KrimRt

Напомним, 17 октября, во временно оккупированной Керчи в технологическом колледже произошла ужасная бойня - 18-летний студент Владислав Росляков устроил взрыв и расстрелял однокурсников.

Как сообщалось, 19 октября во временно оккупированной Керчи на главной площади попрощались с первыми 17 жертвами бойни в технологическом колледже, которая произошла 17 октября. Похороны проводят на старом городском кладбище.

Также мы писали о том, что по мнению юриста-криминолога Анны Маляр, Влад готовился к преступлению заранее и предполагает, что возможно, он действовал не один.

Ранее мы сообщали, что отец "керченского стрелка" Игорь Росляков впервые прокомментировал массовое убийство в колледже. По словам родителя, Влад мечтал стать моряком, однако не набрал проходной балл. В детстве он, также как дедушка, хотел ходить в рейсы. Игорь Росляков признался, что Влад был немного замкнутым парнем, а в последнее время мало с кем контактировал и подолгу сидел за компьютером.

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Видео: РБК-Украина